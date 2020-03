Studie der Uni Frankfurt : Sportstudenten leiden im Stillen

Aktualisiert am

Sportstudenten sind fit und gesund - sollte man meinen. Eine Frankfurter Sportwissenschaftlerin hat herausgefunden, dass es etlichen in Wahrheit nicht so gut geht.

Viele Sportstudenten leiden unter Schmerzen und Stress. Das hat eine Studie der Uni Frankfurt ergeben. An der Befragung, die Sportwissenschaftlerin Anke Bumann für ihre Masterarbeit vornahm, haben 865 Sportstudenten von deutschsprachigen Hochschulen teilgenommen.

Jeder Vierte gab an, er habe Schmerzen und sei von Faktoren betroffen, die Schmerz begünstigen können, etwa starkem Leistungsdruck. Mehr als die Hälfte empfand Schmerzen in zwei oder mehr Körperregionen, gleichzeitig attestierten sich die meisten eine hohe Schmerztoleranz. Gut 60 Prozent gaben an, schlecht zu schlafen.

Verglichen mit ihren Altersgenossen, leiden Sportstudenten öfter unter Depressionen und Angstzuständen, sie nehmen häufiger Schmerzmittel und trinken mehr Alkohol. Viele scheuen sich, über ihre Probleme zu sprechen, wohl aus Angst, als "Weichei" zu gelten, wie Privatdozent Johannes Fleckenstein glaubt. Studenten und Dozenten müssten das Thema Schmerzen ernst nehmen und offen damit umgehen.

Link zur Studie: www.jssm.org/hf.php?id=jssm-19-323.xml