Studentenverbindungen sagen Festakt in Paulskirche ab

Angebliche Schikanen : Studentenverbindungen sagen Festakt in Paulskirche ab

Am nächsten Sonntag hätten Burschenschafter in der Frankfurter Paulskirche den 175. Jahrestag der ersten Nationalversammlung feiern wollen. Nun haben sie das Treffen dort abgesagt – wegen einer Teilnehmerliste.

Nun doch kein Ort für Burschenschafter: die Paulskirche in Frankfurt Bild: Wonge Bergmann

Der für den 18. Juni geplante Festakt von Studentenverbindungen in der Paulskirche fällt aus. Stattdessen werden sich die Korporierten im Haus der Frankfurter Freimaurerloge Zur Einigkeit treffen, um an die Rolle der Verbindungen in der Demokratiebewegung von 1848 zu erinnern.

Wie die Stadt am Mittwoch meldete, hat der Convent Deutscher Akademikerverbände (CDA) als Veranstalter das Treffen in der Paulskirche abgesagt. Eine Begründung wird in der Mitteilung nicht genannt. Der Sprecher der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft (ADB), die als Mitveranstalter auftritt, bestätigte die Entscheidung. Die Stadt Frankfurt habe im Nachhinein Bedingungen gestellt, die für die beiden Dachverbände und die ihr angehörenden Korporationen unannehmbar seien.

Nach Worten des ADB-Sprechers hat die Stadt am 2. Juni von den Veranstaltern eine Liste mit den Namen aller Teilnehmer des Festakts verlangt, offenbar um auszuschließen, dass sich unter ihnen Rechtsextremisten befinden. Eine solche Aufstellung sei zum einen in der Kürze der verbleibenden Zeit organisatorisch nicht zu verwirklichen. Zum anderen hätten die Teilnehmer den Dachverbänden nicht die Erlaubnis erteilt, ihre Daten für diesen Zweck weiterzugeben. Zu der Feier in der Paulskirche hätten sich die Verbindungen angemeldet und nicht einzelne Personen.

„Festakt sollte offenbar verhindert werden“

Der Sprecher kritisierte die Forderung der Stadt nach der Namensliste als „Schikane“. Diese habe offenbar dem Zweck gedient, den Festakt in der Paulskirche doch noch zu verhindern, nachdem das städtische Rechtsamt dem CDA bescheinigt habe, wegen dessen Sitz in Frankfurt einen Anspruch auf die Vermietung der Paulskirche zu haben.

Die ADB habe sich dagegen entschieden, rechtliche Schritte gegen die Stadt einzuleiten, so der Sprecher weiter. Man behalte sich jedoch vor, zu einem anderen Zeitpunkt wieder eine Vermietung der Paulskirche zu beantragen, dann womöglich mit entsprechender „juristischer Vorbereitung“.

Grüne freuen sich über Absage

Nachdem bekannt geworden war, dass die Verbindungen die Paulskirche gemietet hatten, war Kritik an dem geplanten Festakt laut geworden. Grüne, Linke und der AStA der Goethe-Universität werfen den Burschenschaftern vor, rechtsradikale, antidemokratische Überzeugungen zu vertreten. Daher hätten sie am Ort der ersten Nationalversammlung nichts zu suchen. Oberbürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen) hatte erst zugesagt, ein Grußwort bei der Veranstaltung zu sprechen, sich dann aber entschieden, das nicht zu tun und stattdessen auf einer angekündigten Gegendemonstration zu reden.

Der Grünen-Kreisverband und die Rathausfraktion zeigten sich am Mittwoch erfreut über die Absage des Festakts. Wegen der möglichen Nähe von Teilnehmern zu „völkisch-nationalistischem Gedankengut“ sei es gerechtfertigt gewesen, eine Namensliste zu verlangen. Die Grünen bekräftigten ihre Forderung, die Vergaberichtlinien für geschichtsträchtige städtische Orte so zu verändern, dass „demokratiefeindliches und rechtsextremistisches Gedankengut“ dort nicht propagiert werden könne. Auch die Linke hieß die Entwicklung gut. Von der Stadt Frankfurt hieß es am Mittwoch, man nehme die Absage zur Kenntnis.