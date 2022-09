Turnerschaft Alsatia : Hiebe fürs Leben

Studentenverbindungen haben einen schlechten Ruf. Ihnen wird unterstellt, sie seien rechtsradikal, frauenfeindlich und elitär. Die Straßburger Turnerschaft Alsatia in Frankfurt will solche Vorwürfe widerlegen und gibt sich offen. Ein Hausbesuch.

Wer den Schmiss auf der Stirn von Fabian Arzt entdecken will, muss genau hinschauen. Die kleine Narbe stammt von einer der Partien, die er bei der Straßburger Turnerschaft Alsatia gefochten hat. Zehnmal hat er mit anderen Verbindungsmännern die scharfe Klinge gekreuzt, weit öfter, als es das Reglement erfordert hätte. Zweimal wurde Arzt beim Schlagabtausch verletzt. „Ich habe es ein bisschen drauf angelegt“, gibt er zu.

Auch den Aktiven der in Frankfurt ansässigen Turnerschaft sieht man den Kampfsport, den sie praktizieren, weit weniger an als etwa Boxern. Vorbei sind die Zeiten, in denen Angehörige schlagender Studentenverbindungen voller Stolz ihre zerfurchten Gesichter zeigten. Wenn ein Alsate zur Mensur antritt – scharf gefochten wird stets nur gegen Mitglieder anderer Verbindungen –, ist immer mindestens ein Arzt zugegen. Auch sind die Schutzvorschriften so verschärft worden, dass schwere Verletzungen immer seltener wurden. Stehen zwei Paukanten einander im Gefecht gegenüber, das mit Pausen 15 bis 30 Minuten dauert, werden die Klingen der Schläger ständig desinfiziert.