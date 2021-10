Nach Ausfall : Stromversorgung des Frankfurter Westens bleibt heikel

Am Dienstag war in Frankfurt der Strom ausgefallen. Der Energieversorger Süwag hofft bis zum Wochenende auf eine Stabilisierung des Umspannwerks. Auch in der Offenbacher Innenstadt gab es Störungen.

Das Management des Frankfurter Energieversorgers Süwag hält in den nächsten Tagen abermals Stromausfälle in den Stadtteilen Höchst, Unterliederbach, Sossenheim und Nied für möglich. Es bestehe eine „deutlich größere Gefahr, dass so etwas noch einmal passiert“, gestand am Mittwoch Andreas Berg, der technische Geschäftsführer der Netz-Tochtergesellschaft Syna, ein. Er hoffe jedoch, dass sich die Lage bis zum Wochenende stabilisieren lasse.

Am Dienstag hatte es der Süwag zufolge um 17.18 Uhr einen Stromausfall in den genannten Stadtteilen gegeben; die Zahl der betroffenen Haushalte gibt der Energieversorger mit 11.000 an. Die Hälfte habe nach vier Stunden wieder versorgt werden können, um 1.10 Uhr seien alle Haushalte wieder am Netz gewesen. Von der Süwag hieß es, im Umspannwerk Höchst neben der Zentrale des Konzerns an der Brüningstraße habe es einen Fehler an einem Spannungswandler gegeben, einem Gerät so groß wie ein Schuhkarton. Zu dem großräumigen Stromausfall sei es gekommen, weil die in dem Apparat entwickelte Hitze Kabel und andere Bauteile in ihrer Nähe zerstört habe. Von regelrecht verglühten Kabeln war am Mittwoch die Rede. Wegen des Rauchs rückte die Feuerwehr an, die Konzernzentrale wurde evakuiert.

Das 37 Jahre alte Umspannwerk werde derzeit modernisiert, um dem wachsenden Strombedarf vor allem durch Rechenzentren gerecht zu werden, hieß es am Mittwoch weiter. Die Arbeiten sollen noch bis ins nächste Jahr hinein dauern. Ein Zusammenhang mit einem Feuer im gleichen Umspannwerk vor einem Jahr bestehe nicht; damals sei es eine Fehlschaltung, diesmal ein Materialfehler gewesen. „Wir wollen schauen, wie sich die Gesamtstabilität der Anlage erhöhen lässt“, sagte Markus Coenen, Mitglied im Süwag-Vorstand. „Wir setzen alle Kraft daran, damit das nicht wieder vorkommt.“ Das Feuer im November 2020 hatte in 20.000 Haushalten zu einem sechsstündigen Stromausfall tagsüber geführt.

Stromausfall auch in Offenbach

Auch in Offenbach hatte es am Dienstag einen Stromausfall gegeben, betroffen war die östliche Innenstadt. Wie die Energienetze Offenbach wissen ließen, kam es um 20.27 Uhr zu der Störung. Dadurch seien auch Ampelanlagen an einigen Kreuzungen ausgefallen, ebenso die Straßenbeleuchtung. Den Angaben zufolge konnte aber in weniger als einer Stunde die Versorgung wiederhergestellt werden. Eine Ursache konnte das Unternehmen zunächst nicht nennen.

Zuletzt war in der Region wiederholt der Strom ausgefallen. Im Januar 2020 hatten weite Teile Langens für zweieinhalb Stunden ohne Strom auskommen müssen. Im Juli dieses Jahres war die Versorgung in der halben Innenstadt Offenbachs schon einmal, für 20 Minuten, unterbrochen gewesen, Mitte September fehlte 20.000 Wiesbadenern fünf Stunden die elektrische Energie. Die Gründe für diese wie auch ältere Ausfälle waren nach Angaben der jeweiligen Netzbetreiber vielfältig: einmal gab es einen Kurzschluss in einer Verteilerstation, dann wieder einen Kabelbrand oder einen Blitzeinschlag. In Griesheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg hatte vor einigen Jahren ein Landwirt bei Arbeiten auf dem Acker ein wichtiges Kabel durchtrennt.

Stromausfälle häufen sich nicht

Der Eindruck, Stromausfälle häuften sich, trügt allerdings. Nach Angaben der Bundesnetzagentur mussten Stromkunden in Deutschland im vergangenen Jahr im Schnitt eine Ausfallzeit von elf Minuten hinnehmen. Dieser Wert schwankt zwar von Jahr zu Jahr etwas, geht aber insgesamt seit eineinhalb Jahrzehnten zurück. 2006, als diese Daten erstmals erhoben wurden, hatten die Kunden noch Ausfälle von 22 Minuten hinnehmen müssen, diese Zahl wurde seitdem niemals wieder erreicht. In Hessen waren es 2020 sogar nur neun Minuten, also zwei Minuten weniger als in Deutschland insgesamt. Allerdings werden überhaupt nur Ausfälle von mehr als drei Minuten Dauer erfasst.

Die Warnungen vor Ausfällen in einem weitaus größeren Ausmaß als bisher dauern gleichwohl an. Die Investmentbank Goldman Sachs verwies in einer im September veröffentlichten Studie auf die Lieferschwierigkeiten auf dem Gasmarkt, die im extremen Fall auch Stromausfälle nach sich ziehen könnten. Zudem ist die Stromversorgung schwerer als früher zu steuern, weil Wind und Sonne gleichsam ungleichmäßig liefern. Hier allerdings gab die Bundesnetzagentur zuletzt Entwarnung; die Energiewende und der steigende Anteil dezentraler Erzeugungsleistung hätten weiterhin keine negativen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität, hieß es.