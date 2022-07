Frankfurter Flughafen : Stresstest zum Ferienstart

Vor wenigen Tagen hatte Flughafenbetreiber Fraport zum Start der Ferien vor teils stundenlangen Wartezeiten gewarnt. Am ersten Wochenende der Sommerferien in Hessen und Rheinland-Pfalz hat die Fraport die Lage aber meistens im Griff.

Bequem gemacht: Martina und Jens Kressler sind in Erwartung an großes Chaos schon acht Stunden vor Abflug am Flughafen. Bild: Maximilian von Lachner [FAZ-Rech

Schon im Zug auf dem Weg zum Flughafen ist schnell klar: die Ferien haben begonnen. Die Menschen stehen auf dem Weg aus Mittelhessen nach Frankfurt dicht an dicht. Viele haben mehrere Koffer dabei. Zwei Menschen, die sich offenbar eigentlich nicht kennen, tauschen sich über ihre geplanten Reisen aus. Einer fliegt von Frankfurt aus in die USA, der andere in Richtung Türkei, um seine Familie zu besuchen. Beide werden um kurz nach 10 Uhr am Frankfurter Flughafen ankommen. Ihre Flüge starten jedoch erst am Nachmittag. Sie rechnen mit langen Wartezeiten beim Check-in und den Sicherheitskontrollen und wollen deshalb besonders früh da sein.

Die Fraport AG hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, von einem „starken Passagieranstieg“ in den Sommermonaten auszugehen. Bis zu 200.000 Passagiere erwarte man an Spitzentagen. Mit den steigenden Passagierzahlen, die bei 75 Prozent im Vergleich zum Niveau vor Corona lägen, stünde der Flughafenbetreiber vor „großen Herausforderungen“, teilte Alexander Laukenmann, Geschäftsbereichsleiter Aviation der Fraport AG, mit. „Sowohl abfliegende als auch ankommende Passagiere müssen sich auf längere Wartezeiten an den verschiedenen Prozessstellen einstellen.“ Daher sollte man „mindestens 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal“ sein.