Klimaschutz : Streit um Verbot von Plastiktüten auf Wochenmärkten

„Plastiktüten brauchen wir nur bei den Vogelsberger Louis-Vuittons“, sagt Verkäuferin Carmela, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, und packt einer Kundin ein Pfund Schweinesteak in Papier ein. Gemeint sind Kundinnen, die bei den Papiertüten Angst haben, ihre teure Tasche könnte Kontakt mit dem Fleisch haben.

Seit drei Jahren steht Carmela zweimal wöchentlich im Wagen der Dorfmetzgerei Krug am Wochenmarkt Sachsenhausen in Frankfurts Süden und verkauft Steak, Wurst und Kotelett an ihre Kunden. Von dem Verbot der Einwegplastiktüten auf Frankfurter Wochenmärkten, das seit dem 1. Oktober gilt und von der HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt beschlossen worden ist, merkt sie an ihrem Stand nicht viel.

Hemdchenplastiktüten sind erlaubt

Man wolle „den Verbrauch von umweltschädlichem Einwegplastik weiter reduzieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der HFM. Tatsächlich geht der Verbrauch von Plastiktüten schon seit Jahren zurück. Im Vergleich zu 2015 ist er um 70 Prozent gesunken. Warum gerade für Wochenmärkte das Verbot verhängt wird, erschließt sich vielen nicht. Dort werden Plastiktüten ohnehin kaum verwendet. Die HFM teilt dazu mit, dass der Plastikverbrauch auf den Märkten „auf ein geringstmögliches Maß“ reduziert werden soll.

„Wir verbrauchen maximal fünf Plastiktüten am Tag“, sagt Carmela. Wenn Kunden eine solche Tüte wünschen, verwendet sie die sogenannten Hemdchenbeutel, Plastiktüten mit weniger als 15 Mikrometer Wandstärke, die weiterhin erlaubt sind. Verboten sind nur die dickeren Einwegtüten. Ähnlich machen es die anderen Standbetreiber. So auch der Mann am Kartoffelstand „Kartoffel Schmid“, der sich nur als Eberhard vorstellt. „Es hätte mehr Sinn gemacht, Plastiktüten komplett zu verbieten“, sagt Eberhard. Er verstehe nicht, warum dieses Verbot nur auf die Wochenmärkte bezogen sei. Auch bei Carola Heg, die seit sechs Jahren an ihrem Stand „Carolas Knödel Welt“ verschiedenste Sorten des runden Kloßes verkauft, stößt die neue Regelung auf Unverständnis. „Viele wollen die Tüten überhaupt nicht. Die meisten haben auch eigene Tüten oder Boxen dabei“, sagt sie.

Einige Händler auf dem Markt wissen erst gar nichts von dem neuen Verbot. Gerade bei den Gemüsehändlern lassen sich viele Menschen ihre Möhren und Gurken direkt in einen mitgebrachten Beutel oder Korb legen. Ganz ohne Tüte drum herum. Eine Einkäuferin, die sagt, dass sie seit 30 Jahren zum Einkaufen über die Frankfurter Wochenmärkte gehe, deutet auf ihre Tasche. „Das ist meine Einkaufstüte, die habe ich immer dabei.“ Auch sie hat nichts von dem Verbot mitbekommen.

Plastiktüten sieht man kaum auf dem Sachsenhäuser Wochenmarkt. Fast jeder Kunde packt Carolas Knödel, Eberhards Kartoffeln und Carmelas Wurst in eigene Tüten. Die Waren selbst sind entweder unverpackt oder in Papier eingewickelt. Der Eindruck der Kunden und der Händler auf diesem Markt ist: Dieses Verbot ist unnötig.