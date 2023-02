Der Warnstreik im öffentlichen Dienst hat am Freitag für einen weitgehend leeren Flughafen und überfüllte Stadtbusse in der Frankfurter Innenstadt gesorgt. Mehr als 1000 Flüge mit 137.000 Passagieren sind nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport gestrichen worden. Nur Frachtflugzeuge mit Hilfsgütern für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien heben ab. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die 120.000 Beschäftigten in Hessen.

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Alexander Klein schätzt, dass mehr als 5000 Menschen am Flughafen, im Straßenbahndepot und vor dem Gewerkschaftshaus an Kundgebungen teilnahmen. Die Lufthansa will den Warnstreik nach eigenen Angaben möglichst schnell hinter sich lassen. „Wir starten am Samstag sofort wieder in den Regelbetrieb“, sagt ein Unternehmenssprecher. Die Auswirkungen des Verdi-Streiks auf den Nahverkehr sind am Freitag beträchtlich. Am Frankfurter Hauptbahnhof schauen Reisende und Pendler verzweifelt auf die Anzeigetafel, während auf den Gleisen die Regional- und Fernzüge zum Stehen kommen.

Etwa 500 Meter vom Bahnhof entfernt sammeln sich die Teilnehmer eines Demonstrationszugs mit Trillerpfeife, Megafon und Osterratschen vor der Verdi-Zentrale, um später in Richtung Roßmarkt loszulaufen. Die Marschierer, unter ihnen Erzieher und Polizisten, treten an diesem Tag nicht zum Dienst an, um außer für mehr Geld auch für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. U-Bahnen und Straßenbahnen haben den Betrieb eingestellt. Eine Frau, die pünktlich um 10 Uhr in Bornheim sein müsste, sagt, dass sie den Termin auf jeden Fall verpassen werde. Wie sie hinkommt, weiß sie immer noch nicht.

Ein Reisender aus Hamburg sucht eine Möglichkeit, wieder in seine Heimat zu gelangen. Die Rolltreppen zur U-Bahn am Hauptbahnhof laufen zwar, doch das Hinunterfahren lohnt nicht. Draußen vor dem Gebäude telefonieren Pendler mit ihrem Arbeitgeber und erklären den Grund ihrer Verspätung. Autofahrer müssen keine Rücksicht auf die Straßenbahnen nehmen. Denn es fahren keine. Busse und S-Bahnen rollen weiterhin, doch können sie bei Weitem nicht alle Fahrgäste aufnehmen. Je nachdem aus welcher Richtung die S-Bahnen in die Stadt kommen, sind die Wagen mal mehr und mal weniger stark belegt.

Die Leute, die mit dem Bus von A nach B kommen wollen, zwängen sich in die überfüllten Fahrzeuge. Einige passen schlichtweg nicht mehr in den Bus und tun ihren Unmut darüber lauthals kund. Die ohnehin aggressive Stimmung wird durch genervte Autofahrer noch mehr angeheizt. Unterdessen sind Hunderte Gewerkschafter auf der Wilhelm-Leuschner-Straße vor der Verdi-Zentrale zusammengekommen. Erzieherinnen sind gekommen, um für ein besseres Arbeitsklima und ein höheres Gehalt für Auszubildende zu demonstrieren. Sie beklagen die verschlechterte Situation in ihrem Beruf nach der Corona-Pandemie. /