Street Art : Er verwandelt die Stadt

Gerade sind es Platinen. Sie faszinieren ihn, Platinen, diese Herzstücke eines Computers, ohne die es die Digitalisierung nicht gäbe und damit nicht eine sich rasant wandelnde Welt. Seit vier bis fünf Jahren bemalt Philipp Alexander Schäfer nun schon Platinen, weil es in seinen Augen eben kaum einen anderen Gegenstand gibt, der diese Welt so charakterisiert wie sie. Oft sind sie nur zwei Jahre alt, aber schon überholt, werfen die Firmen sie weg. „Das ist krass“, findet er. An den Wänden in seinem Atelier hängen Platinenbilder, draußen im Garten steht ein großer, aus bemalten Platinen zusammengesetzter Würfel. Den kann man auf „Spitz“ so aufstellen, dass man ihn drehen kann. Dann ist er ein quadratischer Platinen-Kreisel.



Sein Atelier ist auch kein Atelier im klassischen Sinn, Hinterhof, ausgediente Werkhalle oder so, sondern ein zu groß geratenes Gartenhäuschen oder ein klein ausgefallenes Haus mit Bollerofen. Es befindet sich im Frankfurter Stadtteil Griesheim und ist ein Idyll, selbst wenn die Sicht an der Schallschutzmauer der Autobahn endet. Was könnte man alles auf diese Mauer sprayen oder malen? Über ihr ist nur noch der Himmel, und der Verkehrslärm geht, ist gar nicht schlimm.



Vor zwölf Jahren hat Philipp Schäfer sein damals von Katzen bewohntes Idyll gefunden und hergerichtet, alle Fenster ersetzt, die Küche mit einer freistehenden, gusseisernen Badewanne bereichert, weil es nur hier einen Wasseranschluss gibt. Sie steht wie gemalt in ihrer Küchenecke. Und er hat den Garten gezähmt. Wenigstens einen Teil davon, und zwar so, dass er ihm seine üppige Natürlichkeit ließ. Die Narzissen wachsen wild, aber es gibt auch ein Gemüsebeet. Dass sich auf dem anderen Teil eine Garage verbarg, hat er drei Jahre lang nicht gewusst. So hoch und dicht waren die Brombeeren gewachsen. Dass in dieser Garage ein himmelblauer Mercedes vom Baujahr 1979 stand – das wussten sie schon gar nicht. Sie schlugen eine Schneise und zogen ihn raus. Es war der „Sonntagswagen vom Opa“ des Vorbesitzers. Der himmelblaue Mercedes fährt immer noch.









Zwei Jahre lang hat Schäfer hier gewohnt. Er sagt: „Nach dem Winter weiß man, was man geschafft hat.“ Stichwort: heizen. Aber dann kamen die Liebe und die Kinder. Für sie muss der Garten paradiesisch sein. Ihr Vater macht in Griesheim jetzt also nur noch Kunst. Noch nie von Philipp Alexander Schäfer gehört? Eigentlich müssten alle, die in den vergangenen Jahren mit offenen Augen durch Frankfurt gegangen sind, etwas von ihm kennen. Sie wussten bloß lange nicht, dass es von ihm ist. Beispielsweise diese kleinen Phantasiewesen aus ein paar Strichen auf den Verteilerkästen. Oder die kunstfertig verwandelten Gullydeckel.