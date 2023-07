Strafkammer überlastet : Oberlandesgericht Frankfurt hebt fünf Haftbefehle auf

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat die Haftbefehle gegen fünf Angeklagte aufgehoben, die nach Informationen der F.A.Z. knapp 100 Kilogramm Kokain aus Brasilien über den Flughafen nach Deutschland geschmuggelt haben sollen. Als Grund für die Aufhebung nannte eine Sprecherin des Gerichts einen Verstoß gegen das sogenannte Beschleunigungsgebot: Die zuständige Strafkammer des Landgerichts hatte noch keine Termine für den Prozess festgelegt. In einer Überlastungsanzeige hatten die Richter dargelegt, aufgrund des zu erledigenden Pensums auch nicht mehr vor Januar 2024 terminieren zu können, obwohl vier der Angeklagten seit November 2022 in Untersuchungshaft saßen.

Die Anklageschrift war nach Auskunft des Landgerichts im April 2023 eingegangen – also fünf Monate nach Beginn der Untersuchungshaft – und wenige Tage später den Angeklagten und ihren Anwälten mit zweiwöchiger Äußerungsfrist zugestellt worden. Ende Mai lag die übersetzte Version für einige Angeklagte vor. Deren Äußerungsfrist lief im Juni ab. Bereits im Mai hatte die Strafkammer jedoch beim Präsidium des Landgerichts ihre Überlastung angezeigt, zeitgleich zur ersten Haftprüfung durch das Oberlandesgericht, die turnusgemäß nach sechs Monaten stattfindet. Laut Strafprozessordnung darf die Untersuchungshaft „über sechs Monate hinaus nur aufrechterhalten werden, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund das Urteil noch nicht zulassen und die Fortdauer der Haft rechtfertigen.“

Nach Informationen der F.A.Z. stammt die Überlastungsanzeige von einer Wirtschaftsstrafkammer mit in der Geschäftsverteilung des Gerichts zugewiesener Zuständigkeit für Wirtschaftsstrafsachen, bei der mit dem Jahreswechsel ein altersbedingter Wechsel des Vorsitzenden Richters ansteht. Bis dahin soll die Kammer, wie es in Justizkreisen heißt, neben anderen Verfahren noch ein für Herbst terminiertes Cum-Ex-Verfahren mit zwei Verhandlungstagen je Woche möglichst abschließen. Diese Verfahren haben sich allerdings sowohl in der Vorbereitung als auch der Hauptverhandlung als besonders aufwendig und unberechenbar erwiesen. Zudem muss die Kammer nicht nur Verfahren aus ihrer Spezialzuständigkeit bearbeiten, sondern zusätzlich zu ihrem Pensum auch solche übernehmen, die aus dem allgemeinen Turnus der Strafkammern kommen und in denen Beschuldigte in Untersuchungshaft sitzen – Haftsachen, für die eben auch das Beschleunigungsgebot gilt.

„Justizinterne Unstimmigkeiten“

Das Präsidium des Landgerichts stellte nach Auskunft der Gerichtssprecherin eine Überlastung der Kammer „nach interner Erörterung“ jedoch nicht fest. Daraufhin sahen sich die Richter gezwungen, im Verfahren gegen die mutmaßlichen Drogenschmuggler Ende Juni auch im Hinblick auf die Haftprüfung des Oberlandesgerichts die Haftbefehle gegen Auflagen außer Vollzug zu setzen. Zu den Auflagen gehörten Fußfesseln und die Pflicht, sich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr an der jeweiligen Wohnanschrift aufzuhalten, die Pässe bei Gericht abzugeben, Sicherheitsleistungen in fünfstelliger Höhe, Meldeauflagen und Kontaktverbote. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Dieser half die Kammer nicht ab und legte sie dem Oberlandesgericht vor. Dieses hat nun entschieden, dass „justizinterne Unstimmigkeiten“ zwischen der Kammer und dem Präsidium nicht zulasten der Angeklagten gehen dürften. Damit kommen die mutmaßlichen Schmuggler auf freien Fuß. Zu der angezeigten Überlastung äußern sich die Richter in dem Beschluss nicht.

Dies war vor einem Jahr noch anders gewesen: Bereits im Juli 2022 hatte das Gericht Haftbefehle aufgehoben. Damals handelte es sich um Verfahren vor Schwurgerichtskammern des Landgerichts, die über besonders schwere Kriminalität verhandeln, etwa Mord und Totschlag. Diese hatten aufgrund von Überlastung die Prozesse gegen sechs wegen versuchter Tötungsdelikte in Untersuchungshaft sitzende Personen nicht terminiert.

Das Oberlandesgericht wies damals auf die „strukturelle Überlastung mit zahlreichen Haftsachen“ hin, „die auch bei nahezu täglicher Verhandlung nicht mehr zu bewältigen ist“. Beschuldigte müssten eine längere Untersuchungshaft als dem Verfahren angemessen nicht in Kauf nehmen, „weil der Staat es versäumt, seiner Pflicht zur verfassungsgemäßen Ausstattung der Gerichte zu genügen“. Das Landgericht Frankfurt hat mittlerweile eine zusätzliche Strafkammer geschaffen mit Stellen aus dem Haushalt des Landes Hessen für 2023 und 2024, der massive personelle Verstärkungen für die Justiz vorsieht. Außerdem ist eine Große Jugendkammer zur Hälfte als Schwurgerichtskammer tätig. Seit Oktober 2022 war in Hessen kein Haftbefehl mehr aufgehoben worden.