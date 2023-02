Die Errichtung von öffentlichen Bauten in der Wall­anlage entspreche ei­ner guten Frankfurter Tradition. Das sagte die Frankfurter Kulturdezernentin, die SPD-Politikerin Ina Hartwig, im Interview mit der F.A.Z. Ob dies tatsächlich eine gute, also lobenswerte Frankfurter Tradition ist, wird in der Regel in der Stadt äußerst lebhaft diskutiert.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ge­meinhin rühmt sich die Stadt, dass ihre älteste öffentliche Grünanlage, deren zweihundertjähriges Bestehen 2010 gefeiert wurde, dank der klugen Entscheidung der Altvorderen bis heute als solche Be­stand hat. Denn es wurden Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur die ehemalige Stadtbefestigung geschleift und an deren Stelle ein Ring von Grünanlagen geschaffen, sondern durch das „Gesetz betreffend die Bebauung und Benutzung ehemaliger Wallgrundstücke“, die Wallservitut, vor Be­­bauung geschützt.