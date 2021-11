Städtische Bühnen in Frankfurt : Woran die Kulturmeile scheitern könnte

Wo werden die Städtischen Bühnen errichtet? Die Koalition hat sich darauf verständigt, dass drei Varianten in der engen Wahl sind. Sie liegen alle nicht weit vom bisherigen Standort entfernt an der Wallanlage. Sicher ist zudem, dass bei allen drei Varianten mindestens eine Sparte am Willy-Brandt-Platz bleibt. Doch damit enden auch schon die Gemeinsamkeiten.

Die Kulturmeile

Mit diesem Namen wird die Idee bezeichnet, Theater und Oper zusammen mit anderen Kultureinrichtzungen wie an einer Perlenkette an der Wallanlage aufzureihen. Die Oper würde auf dem Grundstück der Sparkasse zwischen Neuer Mainzer Straße und Wallanlage neu errichtet: Nötig wäre dafür eine rund 6700 Quadratmeter große Fläche. Weil das Grundstück der Sparkasse zu schmal für eine Oper ist, müsste es sechs Meter tief in die Wallanlage erweitert werden, was auf voller Länge rund 600 Quadratmeter ausmachen würde. Das Schauspiel entstünde inklusive der Werkstätten am Willy-Brandt-Platz.