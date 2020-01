F.A.Z.-exklusiv : Mindestens 800 Millionen Euro für Städtische Bühnen Frankfurt

Aktualisiert am

Sollen die Städtischen Bühnen in Frankfurt saniert werden und muss ein Neubau her? Das ist die Streitfrage. Nun gibt es eine belastbare Kostenschätzung für beide Varianten.

Streitfall: Sollen die Städtischen Bühnen in Frankfurt saniert werden und muss ein Neubau her? Bild: Picture-Alliance

Neubauten für die Frankfurter Oper und das Schauspiel zu erstellen wäre kostengünstiger, als die Frankfurter Theaterdoppelanlage zu sanieren. Zu diesem Ergebnis ist nach Informationen dieser Zeitung die Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen gekommen. Klar ist nun auch, dass die Stadt mit Ausgaben von mindestens 800 Millionen Euro rechnen muss, um die bauliche Zukunft ihrer Bühnen sicherzustellen.

Am Mittwoch haben Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) und Stabsstellenleiter Michael Guntersdorf den Lenkungsausschuss der Stabsstelle und anschließend die Fraktionen von CDU und SPD detailliert über die Kostenschätzungen für mehrere Planungsvarianten informiert. Am heutigen Donnerstag werden Hartwig und Guntersdorf die Ergebnisse in einer Pressekonferenz vorstellen. Die Fraktion der Grünen hatte Mittwoch dem Vernehmen nach keine Zeit für eine Präsentation der Ergebnisse, weil sie zunächst ihre Haushaltsberatungen abschließen wollte.