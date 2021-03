Perspektiven während Corona : Städte suchen Wege aus dem Stillstand

So ganz hat Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) nie den Kontakt zu seiner Heimatstadt Tübingen verloren. Hier ist er zur Schule gegangen, hat zahlreiche Freundschaften geknüpft. Einige halten bis heute. Vielleicht hat Majer deshalb schon früh aufgehorcht, als ihm Bekannte erzählten, dass in Tübingen ein Modellversuch angelaufen sei, der den Bürgern auch in der Pandemie wieder zu mehr Freiheiten verhelfen soll. Wer einen negativen Corona-Test, durchgeführt in einem offiziellen Testzentrum, vorweisen kann, darf in der 90.000-Einwohner-Stadt in Restaurants einkehren, das Kino besuchen oder einkaufen. Er habe sofort zum Telefonhörer gegriffen, um sich das Modell genauer erklären zu lassen. „Ich kenne die handelnden Personen.“ Seither habe er überlegt, wie sich ein ähnliches Projekt in Frankfurt umsetzen lasse. Schnell sei klargeworden: Die Großstadt mit mehr als 70.0000 Einwohnern ist eben nicht Tübingen. Den Modellversuch eins zu eins zu übernehmen, hält Majer für unrealistisch.

Stattdessen gehe es darum, sich auf eine mögliche Öffnung bestimmter Teile des öffentlichen Lebens zu konzentrieren, etwa die Gastronomie, aber auch die Kultur- und Veranstaltungsbranche. In den vergangenen Tagen hat sich Majer mit René Gottschalk, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, getroffen, um einen „geeigneten Weg“ für Frankfurt zu entwickeln. Ein erstes Konzept wurde am Donnerstagvormittag dem Verwaltungsstab vorgestellt. Die Pläne sollen bald an Hessens Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) weitergeleitet werden.

„Wir benötigen Konzepte, wie das Leben weitergehen kann“, sagt Majer. Kleinere Veranstaltungsangebote könnten unter Auflagen genehmigt werden, wenn die Teilnehmer, ähnlich wie beim Tübinger Modell, ein aktuelles negatives Corona-Ergebnis vorweisen können, so der Gesundheitsdezernent. Außerdem müsse jede Veranstaltung durch ein strenges und einheitlichen Standards folgendes Hygienekonzept „unterfüttert“ werden. Auch die Nutzung digitaler Lösungen zur Kontaktnachverfolgung sei vorgesehen, ergänzte eine Sprecherin des Dezernats. Geplant sei ein Modellprojekt unter der Federführung des Gesundheitsamtes und mit wissenschaftlicher Begleitung in ausgewählten Kultur-, Veranstaltungs- und Gastronomiebetrieben in einem begrenzten Gebiet der Stadt.

„Frankfurt ist ideal für ein solches Projekt“

„Wir benötigen viele Partner“, sagt Majer, der auch in Betracht zieht, private Test-Anbieter einzubinden. Diese scheinen die Chance am Markt schon lange erkannt zu haben. Seit Donnerstag bietet die Drogeriekette dm in Kooperation mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes in den Städten Frankfurt, Hanau und Fulda kostenlose Corona-Schnelltests an, täglich eröffnen weitere Teststellen in der Region. Erstmals bietet auch der private Anbieter Mindspin am Deutsche Bank Park in Frankfurt einen PCR-Test an, bei dem kein Abstrich gemacht, sondern gegurgelt werden muss. Auch Schnelltests, die jedem Bürger einmal wöchentlich kostenfrei zustehen, können über das Unternehmen gebucht werden.

In Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Partnern müsse ein Modellprojekt zusammengestellt werden, „das wir stemmen können“, sagt Majer, der hofft, der Kultur- und Veranstaltungsbranche eine Perspektive bieten zu können. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) begrüßt die Initiative: „Bereits in der Vergangenheit haben unsere städtischen Museen sowie viele Kultureinrichtungen mit ihren Hygienekonzepten bewiesen, dass sie alle Standards erfüllen und damit einen verantwortungsvollen Betrieb gewährleisten können.“ Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ergänzte: „Frankfurt ist ideal für ein solches Projekt – denn hier sind nicht nur national bedeutende Kultur- und Veranstaltungsinstitutionen beheimatet, sondern auch das nötige fachkundige wissenschaftliche Personal.“

Schlechte Chancen für Mainz

Ähnliche Pläne wie in Frankfurt werden auch in der Stadt Rüdesheim geschmiedet. Bürgermeister Klaus Zapp (parteilos) hat sich in einem Brief an Gesundheitsminister Kai Klose gewandt, in dem er diesen um Zustimmung, aber auch um organisatorische und finanzielle Hilfe bittet. Das stark von Hotels, Gastronomie und kulturellen Angeboten geprägte Rüdesheim sei in diesen Zeiten daher besonders verletzlich. Die Corona-Krise erfordere Lösungen, die der Wirtschaft, dem Tourismus, dem Handel und auch den Kulturschaffenden eine Perspektive aufzeige. Zudem kämen die Gäste trotz Lockdowns und Einschränkungen in die Stadt im Rheingau. „Sie sind einfach da. Und so, wie die Landespolizei Probleme hat, Aufmärsche bei Corona-Demonstrationen im geregelten und rechtmäßigen Rahmen zu halten, ist es auf kleinerer Ebene bei uns nicht möglich, die Besucherströme coronakonform zu regulieren“, schreibt Zapp.

Aus diesem Grund sei es besser, Optionen für eine geregelte Öffnung anzubieten. Auch die Städte Bad Homburg, Alsfeld und Büdingen haben sich das Tübinger Modell als Vorbild genommen und beim Land als Modellstädte beworben. Am Donnerstagabend gab auch Wiesbaden bekannt, durch vermehrte Testungen die wirtschaftlichen Folgen für die Ladeninhaber, Gastronomen und Kulturschaffenden abmildern zu wollen. Die Bund-Länder-Konferenz hatte während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, dass Modellkommunen in einzelnen Regionen unter Hygieneauflagen möglich sein dürfen.

In Mainz stehen die Chancen hingegen schlecht, Modellstadt in Sachen Corona-Eindämmung zu werden. Es gibt aktuell zu viele Corona-Fälle: Am Donnerstag wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 74,1 gemeldet. Gleichwohl sieht Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) die Stadt gut aufgestellt, wenn es ums Testen und Impfen geht, zahlreiche neue Testmöglichkeiten seien in den vergangenen Tagen entstanden. Solange der Inzidenzwert unter 100 liegt, dürfen gemäß der rheinland-pfälzischen Verordnung Gäste zumindest im Freien bewirtet werden. Bis dato sind laut Staatskanzlei etwa zehn Prozent der gut 4,1 Millionen Rheinland-Pfälzer zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft.