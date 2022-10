Debatte um Schulkleidung : Bauchfrei im Klassenzimmer

In der Mode kommt alles zurück: In den Neunzigerjahren lagen bauchfreie Oberteile schon einmal im Trend, und seit einiger Zeit sieht man sie wieder. Unter Mädchen und jungen Frauen ist dieser Kleidungsstil ziemlich angesagt, aber gehört er auch in den Unterricht und auf den Schulhof? Über die Frage, was eine angemessene Bekleidung sei, wird an Schulen regelmäßig diskutiert. Waren vor einigen Jahren Hotpants der Auslöser solcher Diskussionen, ist es nun die bauchfreie Mode. Nun bezieht auch der Stadtschülerrat Stellung: Er ist strikt dagegen, die Kleiderwahl durch Vorschriften einzuschränken.

Ida Keller, die dem Vorstand der Schülervertretung angehört, berichtet, dass einzelne Schulen bereits Vorgaben machen, wie sich die Schüler zu kleiden haben. An anderen wie aktuell etwa der Helmholtzschule werde immer wieder über eine Kleiderordnung diskutiert. Keller betont, dass Schulen Orte sein sollten, an denen sich Schüler gerne aufhalten und wohlfühlen. „Das Zeigen von Haut schränkt weder das Lernen noch das soziale Miteinander ein“, meint sie. Es sollte daher den Schülern und Schülerinnen überlassen sein, wie sie sich kleiden. „Kleidung kann auch ein Ausdruck der Persönlichkeit und Individualität sein.“ Ein Eingriff in diese Freiheit und in die freie Persönlichkeitsentfaltung werde von der großen Mehrzahl der Schüler als übergriffig empfunden.

„Nicht auf das Aussehen reduzieren“

Außerdem beträfen Kleidungsvorschriften vor allem den weiblichen Teil der Schülerschaft. Keller sieht die Gefahr, dass dadurch Rollenbilder und Tabus gefestigt würden. Dies könne zu einer Verunsicherung führen: „Ein falsches Verständnis von eigener Schuld bei grenzüberschreitendem Verhalten könnte auch im privaten Raum eine mögliche Folge solcher erzeugter Normen sein.“ Sie glaubt, dass für Kleidungsregeln objektive Kriterien fehlen, es gehe vielmehr um individuelle Ansichten.

Sie kann sich auch nicht vorstellen, wie die Einhaltung der Vorgaben überprüft würde: „Ab welcher Länge gilt eine Hose oder ein Oberteil als zu kurz oder ein Ausschnitt als zu tief?“ Keller fürchtet, dass Schüler bloßgestellt werden könnten, wenn die Lehrkräfte dies aufgrund ihrer subjektiven Einschätzung beurteilen müssten. „Das birgt Konfliktpotential und führt zu Unsicherheit.“

„All dies steht gegen aktuelle Bemühungen von Vielfalt, Antisexismus und Body Positivity. Niemand sollte auf das Aussehen oder die Kleidung reduziert werden“, meint die Schülersprecherin. Die Idee der Kleidungsvorschriften sei aus der Zeit gefallen. Vielmehr sollte es Schülern erlaubt sein, im geschützten Raum der Schule ihre Individualität auszudrücken, ohne Sorgen vor Diskriminierung oder Sexismus.