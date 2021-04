Frankfurter Stadtparlament : Grüne ziehen Zwischenbilanz

Die Grünen wissen, welche Verantwortung sie derzeit für die Stadt tragen. Sie suchen nach Partnern, um ihr im Wahlkampf angekündigtes Programm „Frankfurt neu denken“ zu verwirklichen, in einer Zeit, in der die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Stadt noch unabsehbar sind. Vier Wochen nach der hessischen Kommunalwahl, aus der sie als stärkste Partei hervorgegangen sind, haben sie am Montagabend ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen. Die hatten sie mit fünf Parteien in sechs unterschiedlichen Koalitions-Konstellationen geführt. Vom Dienstag an berät die achtköpfige Grünen-Kommission intern, mit welchen zwei oder drei Partnern sie beginnen wollen, Koalitionsgespräche zu führen.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

„Das ist keine leichte Entscheidung“, ist aus dem Kreis der Grünen-Sondierungskommission zu hören. Dabei ist es zumindest für die beiden Spitzenkandidaten, Martina Feldmayer und Bastian Bergerhoff, nicht das erste Mal, dass sie Koalitionsgespräche führen. Feldmayer war 2011 dabei, als die Grünen nach Fukushima ihr bisher bestes Ergebnis erzielten, Bergerhoff sogar 2011 und 2016. Doch noch nie waren es die Grünen, die als stärkste Fraktion selbst auf Brautschau gehen durften.

Fünf Stunden pro Sondierungsgespräch

Die Grünen machen es sich nicht leicht. Für fünf Stunden war jeweils ein Sondierungsgespräch anberaumt worden, mit einer Stunde Vor- und einer weiteren Stunde Nachbereitung. Sie seien sehr gut vorbereitet, arbeiteten äußerst systematisch, heißt es von Teilnehmern. Dazu gehört offenbar ein Fragebogen, mit dem inhaltliche Positionen geklärt werden und den jede Partei beantworten muss. Er hat manchen so beeindruckend, dass sich Parteien in Umlandkommunen daran orientieren wollen.

Die Tatsache, dass die Grünen alle Parteien auf den Prüfstand stellen, zeigt, dass der seit der Kommunalwahl 2001 vermittelte Eindruck, die Grünen möchten am liebsten immer mit der CDU zusammenarbeiten, 2021 nicht mehr die gleiche Gültigkeit hat, wie es bisher schien.

Dann müssten die Grünen schließlich nur zur CDU als starkem Partner noch einen dritten, kleinen hinzunehmen wie die FDP oder Volt – das fordert das Wahlergebnis –, um mehrheitsfähig zu sein. Es gibt im Moment kaum einen Hinweis, der nahelegt, dass die Koalitionsgespräche in einer solchen Konstellation stattfinden werden.

Fast vom Wahlabend an, spätestens aber, seit Luigi Brillante von der Europa-Liste sich der Linken-Fraktion im Römer angeschlossen hat, fordern einige Grünen-Mitglieder, aber vor allem SPD und Linke, unterstützt von außerparlamentarischen Initiativen und Vereinen, „die Chance für progressive Stadtpolitik zu nutzen“.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte vom BUND über Attac bis zur Bürgerinitiative zum Erhalt der Grünen Lunge am Günthersburgpark zum Gespräch geladen und einen Appell zur Zusammenarbeit an Grüne, SPD, Linke und Volt gerichtet. Am Freitag hatten Dutzende dieser Initiativen mit einem offenen Brief an mehrere Fraktionen im Römer – nicht an CDU und FDP – der Forderung nach einem „solidarischen Frankfurt für alle“ Nachdruck verliehen.

In dem Schreiben war nicht nur die Zusammenarbeit gefordert, sondern gleich ein Katalog an Themen vorgelegt worden, den es in den nächsten fünf Jahren abzuarbeiten gelte. Sogar der Rosa-Luxemburg-Stiftung war das zu viel. „Der eine sollte dem anderen nicht Ultimaten stellen“, heißt es. Es sei völlig unrealistisch, dass eine Koalition einen solchen Forderungskatalog eins zu eins abarbeiten könne.

Bei den Grünen hat dieses massive Auftreten zu Irritationen geführt. Die Grünen mögen es verständlicherweise nicht, gedrängt zu werden. Auch alles, was nach Lagerdenken klingt, schreckt dem Vernehmen nach einige ab, zumal ein Bündnis von Grünen, SPD und Linken-Fraktion nur eine Stimme Mehrheit hätte, und diese gehört Brillante. Wollte man ein stabiles linkes Bündnis schmieden, müsste Volt zusätzlich dabei sein.

„16 zu null für ein linkes Bündnis“

Empfindlich reagieren die Grünen auch darauf, wenn andere sich so gerieren, als hätten sie die politische Macht. Die anderen Parteien müssten schon akzeptieren, dass „wir als Grüne die Führung in einer Koalition haben“, heißt es. Und so war die SPD am Montag denn auch außerordentlich bemüht, eine Aussage des SPD-Stadtverordneten Holger Tschierschke aus der vergangenen Woche ins rechte Licht zu rücken.

„Die Fraktion hat sich 16 zu null für ein linkes Bündnis ausgesprochen“, wird er zitiert. Das habe er so nicht gesagt, stellt Tschierschke, zweiter Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Römer, richtig. Es habe selbstverständlich keine Abstimmung gegeben. Die Fraktion habe lediglich „eine Vorliebe“ für ein linkes Bündnis, stünde aber, wie die SPD als Partei auch, für alle anderen Konstellationen ebenfalls zur Verfügung. Damit könnte auch die Zusammenarbeit von Grünen, SPD, FDP und Volt gemeint sein.

„Wir würden auch die alte Koalition mittragen“, sagt Tschierschke und spielt damit auf die Revitalisierung des Bündnisses von Grünen, CDU und SPD an, das seit 2016 die Stadtregierung gebildet hat. Bis zum Wahlabend hätte es kaum jemand für möglich gehalten, dass überhaupt nur in Betracht gezogen wird, dass diese Zusammenarbeit noch einmal eine Neuauflage erfährt.