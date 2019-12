IT-Systeme heruntergefahren : Stadt Frankfurt weiter offline

Auch am Donnerstag sind die Online-Serviceleistungen der Stadt Frankfurt nicht erreichbar. In den Ämtern ist zudem kein Publikumsverkehr möglich.

Das komplette IT-System der Stadt Frankfurt ist nach wie vor gesperrt. Die Bürger können bis auf weiteres keine Dienstleistungen in den Bürgerämtern wahrnehmen, also zum Beispiel ihre Personalausweise und Reisepässe weder beantragen noch verlängern. Städtische Mitarbeiter sind per Mail nicht erreichbar. Auch der Internetauftritt der Stadt lässt sich seit gestern nicht starten. Unter der Adresse www.frankfurt.de ist zu lesen: „Diese Website ist nicht erreichbar“.

Grund für den Ausfall ist nach Angaben von IT-Dezernent Jan Schneider (CDU) mindestens eine E-Mail mit Schadsoftware, die an einen Mitarbeiter geschickt worden war. Ob es sich dabei um einen Hacker-Angriff gehandelt hat, ist unklar. Die Verwaltung hatte das Computersystem nach Bekanntwerden des Vorfalls komplett heruntergefahren, um zu verhindern, dass sich der Schaden ausbreitet.

„Es werden sämtliche Systeme überprüft, um kein Risiko einzugehen. Das nimmt noch einige Zeit in Anspruch, aber im Lauf des Tages sollte wieder alles funktionieren“, teilte ein Dezernatssprecher dieser Zeitung auf Anfrage mit. Nach bisheriger Erkenntnis sei „kein Schaden entstanden“. Das System muss nach und nach wieder hochgefahren werden.

Die Mail mit Schadsoftware war am Mittwoch gegen 14 Uhr entdeckt worden. Gegen 23 Uhr hatte die Stadt auf Twitter mitgeteilt: „Die technischen Probleme dauern an: Auch am Donnerstag sind die städtischen Online-Angebote vorerst nicht erreichbar und der Publikumsverkehr in allen Ämtern nicht möglich“. Erst vor wenigen Tagen war die Uni Gießen zum Ziel eines Hacker-Angriffs geworden, der den Mailverkehr der Hochschule lahmlegte. Betroffen davon waren etwa 38.000 Nutzer.