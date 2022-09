Ende des Tankrabatts : Super E10 bis zu 32 Cent je Liter teurer

Nach dem Auslaufen des Tankrabatts sind die Benzinpreise in Frankfurt und der Region zum Teil deutlich angestiegen. Mussten Autofahrer am Mittwoch beim Tanken in Frankfurt noch im Durchschnitt 1,84 Euro für einen Liter Super E10 bezahlen, lag der Betrag am Donnerstagmittag laut dem Portal clever-tanken.de im Tagesverlauf im Schnitt zwischen 2,16 und 2,03 Euro. Der Preis für einen Liter Diesel, der am Mittwoch durchschnittlich 2,09 Euro betrug, bewegte sich zwischen auf 2,19 und 2,25 Euro.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Nach einer ersten Einschätzung des Automobilclubs ADAC kostete Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Durchschnitt gegen 9 Uhr etwa 25 Cent mehr als am Vortag. Beim Diesel gab es demnach ein Plus von etwa zehn Cent. Für Autofahrer, die für eine Tankfüllung etwa 40 Liter Benzin benötigen, bedeutet das eine Mehrbelastung von zehn Euro für Super E10 und vier Euro bei Diesel pro Füllung.

In den vergangenen zwei Wochen waren die Spritpreise bereits deutlich gestiegen: Am Mittwoch, dem letzten Tag der als Tankrabatt bezeichneten Steuersenkung auf Kraftstoffe, hatte ein Liter E10 laut ADAC im Schnitt 1,79 Euro gekostet, ein Liter Diesel 2,09 Euro. Das war den Angaben zufolge der höchste Wert im Monat August. Mit dem Tankrabatt hatte die Bundesregierung die Energiesteuer für drei Monate auf das von der EU erlaubte Mindestmaß gesenkt.