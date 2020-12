Sperrzonen an Silvester : Hier ist Böllern in Frankfurt verboten

An Silvester darf in weiten Teilen Frankfurts kein Feuerwerk gezündet werden. Sperrzonen sind unter anderem das Mainufer und der Römerberg. So will die Stadt größere Ansammlungen von Menschen verhindern.

So wird der Start in 2021 nicht aussehen: Das Zünden von Feuerwerken ist in weiten Teilen Frankfurts dieses Jahr untersagt. Bild: Francois Klein

In der Silvesternacht wird es im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sperrzonen geben, in denen kein Feuerwerk gezündet werden darf. Damit konkretisiert die Stadt die Regelung der Hessischen Landesregierung, die vor einer Woche angekündigt hatte, dass das Böllern an „publikumsträchtigen öffentlichen Orten“ untersagt sei. Welche Örtlichkeiten von dem Verbot betroffen sind, will die Stadt am Mittwoch bekanntgeben.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Dem Vernehmen nach sind eine ganze Reihe an Straßen und Plätzen in der Allgemeinverfügung genannt, die das Sicherheitsdezernat der Stadt mit dem Ordnungsamt vorbereitet hat. Unter anderem sind die Hauptwache, die Zeil, die Konstablerwache, der Römerberg, der Opernplatz und das Mainufer von dem Verbot erfasst, aber auch einzelne weitere Straßen in der Innenstadt sowie Straßen und Plätze in den Stadtteilen. Die Allgemeinverfügung sei in dieser Hinsicht „sehr umfangreich“, hieß es im Ordnungsamt.

Die Polizei teilte am Dienstag mit, sie werde „angemessen vertreten sein“. Ein Sprecher sagte, man sei „flexibel aufgestellt und bereitet sich auf eine dynamische Lage vor“. Dabei habe man auch jene Wohnsiedlungen im Blick, in denen es in den vergangenen Jahren zu größeren Einsätzen gekommen sei. Unter anderem hatten Jugendliche randaliert und etwa Müllcontainer in Brand gesteckt.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, hatte schon vor einem Monat geäußert, dass Verbote an Silvester kontrolliert werden müssten, was personell kaum machbar sei. Er appellierte „an die Vernunft der Bürger, auch in der letzten Nacht des Jahres auf Feiern mit größeren Menschenansammlungen zu verzichten, um die Infektionsgefahr weitgehend zu minimieren“.

Aus dem Frankfurter Polizeipräsidium hieß es, in diesem Jahr werde eine der größten Herausforderungen sein, die Kontaktbeschränkungen durchzusetzen, die laut der Corona-Verordnung weiterhin gelten – auch unabhängig von der Frage, wo geböllert werden darf. Nach wie vor gilt, dass sich nicht mehr als fünf Personen zusammen aufhalten dürfen. Sollte die Inzidenz bis dahin den Wert von 200 überstiegen haben, würde sogar eine Ausgangssperre drohen. In jedem Fall hat die Polizei angekündigt, größere Menschenansammlungen notfalls auch aufzulösen, wenn die Personen auf Ansprachen nicht reagieren sollten.