Sanierung der Ratswegbrücke : Weitere Geduldsprobe für Autofahrer in Frankfurt

Die Stadt Frankfurt muss mit der Ratswegbrücke ihre zentrale Verkehrsachse im Osten sanieren. Seit März ist das Befahren in Richtung Norden schon nicht mehr möglich. In den Sommerferien folgt nun die Sperrung. Das Verkehrsdezernat befürchtet Staus.

Der Frankfurter Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) und die zuständigen Äm­ter wissen, was auf sie zu­kommt. Da könnten noch so viele Hinweistafeln installiert und Informationen ausgegeben werden, selbst wenn diese auf dem städtischen Verkehrsinformationsportal „Mainziel“ jederzeit digital abrufbar seien: „Direkt nach der Sperrung wird es Proteste hageln“, sagt der Grünenpolitiker. So war es schon Ende März, als das Straßenbauamt mit der Sanierung der 1983 gebauten Brücke begonnen hatte und dazu die direkte Verbindung von der Ha­nauer Landstraße nach Bornheim und in den Riederwald, also in Fahrtrichtung Norden, abgeriegelt wurde. Damals stieg die Stauzeit auf der Hanauer Landstraße von einem Tag auf den anderen von fünf auf 25 Minuten, wie das Straßenverkehrsamt feststellte. Inzwischen liege sie mit sechs Mi­nuten wieder fast auf demselben Niveau wie vor Beginn der Arbeiten.

„Wir erreichen einfach nicht alle Leute“, sagt Wolfgang Siefert vom Verkehrsdezernat. Die Fachleute aus dem Straßenbauamt, die Ende März tagelang missmutigen Autofahrern am Telefon Rede und Antwort standen, wissen auch, wer am wenigsten auf Hinweise und Informationen reagiert: „Das sind die Pendler.“ Aufgrund ihrer Er­fahrung legten sie ihre Strecken wie automatisiert zurück. Um die zu erwartenden Staus wenigstens etwas abzumildern, hat Majer schon jetzt gemeinsam mit den Fachleuten der städtischen Baustellenkoordinierung und dem Straßenbauamt begonnen, die Autofahrer auf die Vollsperrung einzustimmen. Zumal diese am Tag nach der Schließung der Schulen, also am Samstag, 23. Juli, beginnt und erst am letzten Sonntag der Sommerferien, dem 4. September, enden wird.

Auch Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer

Die gute Nachricht ist: Die für den Brückenbau zuständigen Mitarbeiter des Straßenbauamtes sind überzeugt, die für die Sommerferien avisierten Arbeiten am Mittelteil der Brücke tatsächlich in den sechs Wochen erledigen zu können. „Es gibt keine Unwägbarkeiten“, sagt Nicole Vogel aus der Abteilung Brücken- und Ingenieurbau. Die für die Sanierung nötigen Materialien seien alle vor Monaten be­stellt und somit schon vorhanden. Das ist besonders wichtig mit Blick auf die Straßenbahnschienen, die vollständig aus­getauscht werden sollen. Denn die Brücke, über die normalerweise täglich viele Tausende Fahrzeuge, Autos und auch Lastwagen aus den angrenzenden Gewerbegebieten rollen, wird auch von den Straßenbahnen der Linie 12 überquert. Die Erneuerung der Gleisanlage macht es erforderlich, die Brücke komplett zu sperren. Denn neben den beiden Fahrbahnen, deren fester Bestandteil die Gleise sind, wird jeweils eine Logistikspur für die Arbeiten gebraucht. Und damit sind alle vier Fahrspuren der Brücke während der Sanierung blockiert.

Die Einzigen, die in den Sommerwochen die Ratswegbrücke, die sich über sieben Gleise der Deutsche Bahn spannt, nutzen können, sind Fußgänger und Radfahrer – allerdings mit gewissen Einschränkungen. Und dann gestehen die Fachleute, dass es doch noch eine Änderung des bisherigen Plans geben könnte: dass nämlich nach den Sommerferien für die noch verbleibenden Arbeiten eine Fahrspur weiter gesperrt bleiben müsse.

Das schließe allerdings den Verkehr in beide Fahrtrichtungen nicht mehr aus. Insgesamt rechnet das Straßenbauamt damit, wie im März angekündigt, bis Ende September mit allen Arbeiten fertig zu sein, sodass Autos und Straßenbahnen vom 1. Oktober an wieder über die 163 Meter lange Brücke fahren können. Damit wäre das auf 3,8 Millionen Euro Baukosten veranschlagte Projekt ab­geschlossen.

Bis dahin müssen Auto- und Gewerbeverkehr noch die sommerliche Sperrung überstehen. Das Straßenverkehrsamt will bald genaue Umleitungsempfehlungen, inklusive Karten, veröffentlichen. Schon jetzt ist es sinnvoll, die Ratswegbrücke möglichst weiträumig zu um­fahren.