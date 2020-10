Verschärfung der Corona-Regeln : In Frankfurt gilt von Freitag an eine Sperrstunde

In Frankfurt gilt von Freitag an eine Sperrstunde

Frankfurt wird wegen der Entwicklung der Corona-Zahlen eine Sperrstunde einführen. Von Freitag an dürfen Restaurants, Bistros und Kneipen nicht mehr nach 22 Uhr geöffnet haben. Für die Bewegungsfreiheit auf den Straßen hat die Sperrstunde darüber hinaus keine Folgen. Das verkündete Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Dienstag. Außerdem sollen beispielsweise private Feiern auf zehn und auf 25 Personen in öffentlichen oder angemieteten Räumen begrenzt werden, in Einkaufszentren oder hochfrequentierten Einkaufsstraßen muss der Mund-Nase-Schutz getragen werden. Alle Maßnahmen sollen von Freitag an bis zunächst zum Sonntag kommender Woche (18. Oktober) gelten.

Die Stadt erwägt zudem, den Start von „Herbst in der Stadt“ zu verschieben. Von Donnerstag an sollte 40 Schaustellern die Möglichkeit geboten werden, an zentralen Plätzen wie dem Römer ihren Geschäften nachzugehen. Gesundheitsdzernent Stefan Majer (Die Grünen) kündigte an, dass man „wegen des Hygienekonzepts nachsitzen“ müsse bis Donnerstag. Auch ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum an noch festzulegenden Plätzen steht im Raum.

Inzidenz 50 wird wohl Mittwoch übertroffen

Weil sich in der Stadt der sogenannte Inzidenzwert, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, dem Grenzwert 50 angenähert hat, haben sich Stadt, Gesundheitsamt und der Planungsstab des Hessischen Sozialministeriums auf strengere Maßnahmen geeinigt. Am Dienstagvormittag wurde der Inzidenzwert noch offiziell mit 46,5 angegeben. Aufgrund des Wissens um weitere Fälle errechnete die Stadt zur Pressekonferez bereits einen Wert von 49,2. Tendenz steigend. Gesundheitsdezernent Majer deutete an, dass man mit einem Übertreffen des Werts am Mittwoch rechne. In der Stadt seien demnach rund 300 Menschen aktuell infiziert.

„Die Botschaft ist relativ einfach und klar: Corona ist weiter da und Corona ist weiter gefährlich“, sagte Oberbürgermeister Feldmann bei einer Pressekonferenz in den Räumen der Frankfurter Branddirektion. „Wir stehen kurz vor der Eskalationsstufe rot. Die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, sind teilweise heftig. Da werden viele erst einmal schlucken, das ist uns auch nicht leicht gefallen.“ Ziel sei es, durch die Maßnahmen einen allgemeinen Lockdown zu verhindern.

„Wir machen uns damit nicht beliebt, aber es geht anders nicht mehr“, sagte Feldmann, der für Freitag eine Konferenz mit zehn der größten Städte in Deutschland ankündigte, um Maßnahmen abzugleichen. „Der letzte Anstieg zwingt uns dazu, Maßnahmen zu ergreifen, die deutlich in das Leben der Bürger eingreifen“, sagte Feldmann.

Gesundheitsdezernent Majer verwies auf ein Infektionsgeschehen, „das uns voraussichtlich morgen über die Schwelle von 50 bringen wird.“ Bei diesem Inzidenzwert gilt die sogenannte Eskalationsstufe Rot, die schärfere Maßnahmen erfordert. Majer betonte aber auch, dass alle Regulierung nicht ausreiche.

„Durch keine Maßnahme dieser Welt werden wir diese Kehrtwende hinkriegen“, sagte Majer. Stattdessen komme es auf die Vernunft jedes Einzelnen an. „Ich hoffe, dass die Menschen in Frankfurt mitgehen.“ Majer appellierte in diesem Zusammenhang auch an die Menschen, die Schutzmaßnahmen ernst zu nehmen und einen geeigneten Mund-Nase-Schutz zu tragen als Prävention für eine Verbreitung des Virus. „Kinnvisiere stellen keine Infektionsschutzmaßnahme dar. Wenn jemand ein Kinnvisier trägt, trägt er gar nichts. Das ist ein kosmetisches Accessoire“, sagte der Grünen-Politiker. Die Stadt werde auch deshalb an die großen Arbeitgeber appellieren, die Regeln verbindlich einzuhalten.

Mahnung an Gastronomie

Majer ermahnte zudem vor allem die Gastronomie, wieder ernsthafter auf die Verhaltensregeln zu achten: „Im Bereich der Gastronomie wurde in den letzten Wochen zurückgemeldet, dass es zwar Konzepte gibt. Aber wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Einhaltung zu wünschen übrig lässt.“

​„Wir nehmen die Pandemie ernst. Keine Frage“, sagte derweil René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamts, der vor wenigen Tagen noch mit einem Diskussionsbeitrag für Aufsehen gesorgt hatte, in dem er die Verbreitung des Virus durch Aerosole anzweifelte. „Der Maßnahmenkatalog dient zum Schutz der vulnerablen Gruppe.“