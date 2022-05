Ohnmacht der Frankfurter SPD : Feldmann, die Basis und das gute Zureden

In der Frankfurter SPD ist kaum jemand überrascht. „Wir kennen doch unseren Peter“, sagen viele, nachdem Oberbürgermeister Feldmann verkündet hat, trotz der großen Empörung über seine Fehltritte und zahlreicher Rücktrittsforderungen im Amt zu bleiben. Für die SPD und deren Ansehen wird er damit zunehmend zum Problem.

Wie wird man jemanden los, der nicht freiwillig gehen will? Die Ortsvereinsvorsitzenden versuchen es mit gutem Zureden. Feldmanns Ankündigung, bis zum Ende der Sommerpause nahezu vollständig auf repräsentative Termine in Paulskirche und Kaisersaal zu verzichten, reiche nicht annähernd aus, schreiben sie in einem „Brief der SPD-Parteibasis“ und wenden sich geradezu flehentlich an Feldmann: „Dein Verhalten in den letzten Tagen, aber auch Dein Umgang mit den erhobenen Vorwürfen zeigen uns, dass Du offensichtlich die Schwere der Vorwürfe und die Tragweite der Situation, in der Du Dich befindest, nicht verstanden hast. Mit diesem Verhalten fügst Du nicht nur Dir selbst, sondern auch der SPD immensen Schaden zu.“

Feldmann stehe zu sehr im Mittelpunkt

Die Parteigenossen haben es offenkundig satt, dass sich alles nur um Feldmanns Person dreht. „Wir, als ehrenamtlich engagierte Mitglieder unserer Partei, wollen wieder glaubhaft unsere Politik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Frankfurt vertreten können. Unsere sozialdemokratischen Inhalte und politischen Projekte müssen im Zentrum stehen.“ Die Weigerung, unverzüglich zurückzutreten, wie es der Parteivorstand verlangt habe, sei „uns vollkommen unverständlich und beschädigt Dein Ansehen weiter und leider auch das der SPD“. Unterzeichnet haben 26 Vorsitzende und deren Stellvertreter aus den Ortsvereinen, darunter sind so bekannte Namen wie Gregor Amann, Uli Labonté, Sieghard Pawlik, Roger Podstatny und Kristina Luxen.

Die Parteiführung hat inzwischen resigniert. Sie glaubt offenbar nicht mehr daran, den Rathauschef mit Argumenten umstimmen und zum Rücktritt bewegen zu können. Zumindest legen dies die Worte des stellvertretenden Parteivorsitzenden Kolja Müller nahe: „Wenn Peter Feldmann etwas für die SPD tun will, dann muss er aus der Partei austreten.“ Ein Ruhenlassen der Parteimitgliedschaft, wie Feldmann es sich wünscht, sieht die Satzung nämlich nicht vor.

Auf Feldmanns Ankündigung, sich weiter um die großen sozialen Probleme in Frankfurt zu kümmern, reagiert die Parteispitze gereizt. Der Oberbürgermeister verhindere mit seinem ichbezogenen und eitlen Verhalten ja gerade, dass bedürftigen Menschen geholfen werde: „Er kann diese Themen unterstützen, indem er Platz macht“, sagt Müller.

Es gehe um die Bürger nicht um Feldmann

Und der Parteivorsitzende Mike Josef legt nach: Seit Monaten spielten diese Themen keine Rolle mehr, weil sich alles nur um Feldmann drehe. Der Oberbürgermeister habe nicht verstanden, dass es um die Stadt und deren Bürger und nicht um seine Person gehe. Die Bürger hätten ein Anrecht darauf, dass sich der Oberbürgermeister um ihre Belange kümmere und nicht um seine. „Damit die Menschen und die Stadt im Fokus sind, kann er nicht selbst im Fokus stehen“, meint Josef. Der Oberbürgermeister führe einen inneren Kampf mit sich selbst und habe den Bezug zur Realität verloren. „Eine Stadt kann so nicht geführt werden.“

Die Gräben sind inzwischen tief. Offenbar reden Josef und Feldmann nicht mehr miteinander. Der Beschluss des Parteivorstands vom Montag, den Oberbürgermeister zum sofortigen Rücktritt aufzufordern, wurde Feldmann jedenfalls vom Geschäftsführer Sebastian Maier übermittelt und nicht von Josef. Der Parteivorstand hält Feldmann in einer Mitteilung vor, sich von sozialdemokratischen Prinzipien entfremdet zu haben, und spricht von einem „Bruch mit unserer Partei“. Josef sagt: „Er kann nicht mehr Teil der Lösung sein.“