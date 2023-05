Tilman Allert lehrte seit dem Jahr 2000 bis zur Beendigung seiner Seniorprofessur im vergangenen Sommer an der Frankfurter Goethe-Universität. Der 1947 geborene Soziologe befasste sich Zeit seiner akademischen Laufbahn mit Alltagsphänomenen und der „Soziologie der kleinen Dinge“, so heißt eine kleine Reihe seiner Werke. Diese, wie auch Texte, die er als Gastautor für die F.A.Z. geschrieben hat, haben ihm Popularität über die universitäre Welt hinaus verliehen. In Frankfurt erreichte er eine außeruniversitäre Öffentlichkeit zudem mit einer Vortragsreihe „für die Stadtbevölkerung“ in der Stadtbücherei. Im sogenannten Ruhestand schreibt er an einem autobiographischen Roman.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.



Zur Eröffnung der Freibadsaison wird aufgeregt über eine ausdrückliche Genehmigung von oberkörperfreiem Schwimmen für Frauen diskutiert. Kann die Soziologie den Streit befrieden? Gibt es die nackte Wahrheit?