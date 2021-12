Sozialpolitik in Frankfurt : „Für das soziale Leben sind alle verantwortlich“

Frau Voitl, Sie sind jetzt 100 Tage im Amt. Was haben Sie bisher erreicht?

Unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Bereichen, was das Ressort ja auch so spannend macht für mich. Ein großes Thema ist für uns die Corona-Pandemie und die Folgen für die Menschen in dieser Stadt. Was bedeutet das für Kinder, Jugendliche, Familien und eben auch Seniorinnen und Senioren? Wir haben einen Aktionsplan „Corona“ ins Leben gerufen mit einem Mandat über den Verwaltungsstab, sodass tatsächlich alle stadtweit daran beteiligt sind und mitwirken müssen und dürfen. Dieser Aktionsplan wird mittel- und langfristige Maßnahmen enthalten.