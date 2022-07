Unterkunft für Geflüchtete : „Integration beginnt beim Wohnen“

In Frankfurt leben 9300 Menschen in Not- und Übergangsunterkünften. Viele schon seit Jahren. Ein neues soziales Wohnprojekt berücksichtigt nun auch Großfamilien, die bisher kaum anders untergebracht werden konnten.

Die ebenerdige Vier-Zimmer-Wohnung ist lichtdurchflutet, große Fenstertüren öffnen sich zu einer kleinen Terrasse. Laminatboden, eine einfache Küchenzeile, zwei kleine Bäder: all das im Erdgeschoss eines neu errichteten, energieeffizienten Passivhauses. Das sei der oberste Standard der Unterbringung für eine geflüchtete Großfamilie, sagt Sozialdezernentin Elke Voitl (Die Grünen).

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

In die noch leeren Räume werden bald acht Personen einziehen. Bei aller Modernität wirken die 90 Quadratmeter bei dieser Belegung durchaus beengt. Die Unterkunft solle allerdings nur eine Zwischenlösung sein, hebt Voitl hervor, keine dauerhafte Bleibe. Wie lange die Geflüchteten dort bleiben werden, ist jedoch ungewiss. Dass eine so große Familie auf dem freien Wohnungsmarkt in Frankfurt zügig eine bezahlbare Unterkunft findet, ist unwahrscheinlich. Und doch ist genau dies das Ziel, das hinter der Idee einer städtisch finanzierten Übergangsunterkunft steht. Hier im Süden Frankfurts sollen die Familien zur Ruhe kommen können, es soll eine solide Basis geschaffen werden, von der aus die Eltern mit ihren Kindern wieder in ein selbstbestimmtes Leben gehen können.

Nachfrage übersteigt das Angebot der Stadt bei Weitem

„Integration beginnt beim Wohnen“, ergänzt Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG Frankfurt, die zusammen mit dem Sozialdezernat bis 2024 insgesamt 183 Neubauwohnungen errichten will. Das neue Haus im Süden der Stadt ist daher nur als eines von vielen sozialen Wohnprojekten in der Mainmetropole entstanden. Die ABG habe 14,5 Millionen in die Anlage der Mehrfamilienhäuser investiert, sagt Junker. Dabei sind 49 Wohnungen entstanden, von denen 26 Geflüchteten vorbehalten sind. Die seien allerdings „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, fügt Voitl hinzu. Weit mehr als 1000 Menschen lebten noch in Hallen, in provisorischen Gemeinschaftsunterkünften in Frankfurt. Sie alle würde die Sozialdezernentin gerne in Wohnungen unterbringen. Doch dazu seien „Flächen, Gebäude und eine gemeinsame Kraftanstrengung“ nötig.

Die Nachfrage übersteigt das Angebot der Stadt bei Weitem, daher muss das Sozialamt priorisieren, wer zuerst in den Genuss einer abschließbaren Wohnung kommt. Jene, die dafür infrage kommen, haben meist schon Jahre in Gemeinschaftsunterkünften gelebt, haben sich dort mit Fremden die Dusche, die Toilette und die Küche teilen müssen. Jetzt sollen solche Familien zum ersten Mal seit Langem wieder unter sich sein dürfen.

Die Hitze setze derzeit auch den Geflüchteten in den Hallen besonders zu, schildert Voitl die Lage. Im Sommer sei es dort zu heiß, im Winter zu kalt. Zurzeit sind 9.300 Menschen in Frankfurt in 120 Not- und Übergangsunterkünften untergebracht. Es sind meist Wohnungslose und Geflüchtete, denen die Stadt auf diese Weise ein Dach über dem Kopf verschafft. Zum Vergleich: 2015, als viele Syrer vor dem Krieg in ihrer Heimat flohen, hatte Frankfurt insgesamt 5100 Menschen vorübergehend untergebracht. Jetzt sind es mehr als je zuvor.

„Viele Familien wollen raus aus dem Hilfesystem“

Weil immer noch täglich 850 Menschen aus der Ukraine am Hauptbahnhof ankommen, dort beraten und erstversorgt werden müssen und die Stadt schon Tausende aufgenommen hat, werden Frankfurt auch keine weiteren Geflüchteten nach dem Verteilschlüssel für das Land Hessen zugewiesen, wie Voitl erläutert. Es gelte, die Unterkunft für die neu Angekommenen zu verbessern, aber auch für jene, die schon vor Jahren aus anderen Ländern nach Deutschland geflohen seien. Nach den Worten der Dezernentin muss das Sozialamt sich um Flächen für Neubauten oder Gebäude, die zum Umbau geeignet sind, kümmern, die ABG als Träger baut sie dann neu oder um, und ein Betreiber wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übernimmt die begleitende Sozialberatung.

Auf dem langen Weg in die Unabhängigkeit steht den Geflüchteten am neuen Standort DRK-Mitarbeiterin Lisa Rutsatz im eigenen Büro zur Seite. „Viele Familien wollen raus aus dem Hilfesystem“, weiß sie aus Erfahrung. Sie wollten einen eigenen Mietvertrag unterschreiben, sich selbst versorgen können. Etappen wie Ausbildung, Spracherwerb und Papierkram wird Rutsatz gemeinsam mit den Menschen aus Äthiopien, Ghana und Afghanistan bewältigen. Sie unterstützt sie beim Ankommen im Stadtteil und ist Ansprechperson für die Nachbarschaft.

Die ABG prüfe derzeit gemeinsam mit der Stadt weitere Standorte für soziale Wohnprojekte, sagt Junker. Darunter auch das Juridicum an der Bockenheimer Warte, das übergangsweise als Unterkunft für Geflüchtete dienen könnte.