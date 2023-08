Das Frankfurter Jugend- und Sozialamt ruft seine Mitarbeiter auf, Kinder und Jugendliche „für wenige Tage in Notsituationen“ in ihrem Haushalt aufzunehmen. Das geht aus einem internen Schreiben der Amtsleitung an die Mitarbeiter von Anfang der Woche hervor, das der F.A.Z. vorliegt. Grund sei die „prekäre Lage“ in den Sozialdiensten aufgrund von Personalmangel, der sich „speziell bei der akuten stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen“ zeige.

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Schon jetzt nähmen einige Mitarbeiter des Amts Kinder bei sich zu Hause auf, weil die Belegung der Bereitschaftspflege so hoch sei wie nie in den vergangenen Jahren. Diese „Notfamilien“ würden finanziell entlohnt und seien rechtlich abgesichert. Das Konzept solle nun ausgeweitet werden, alle Interessierten könnten sich bei der Amtsleitung melden. „Es gibt keine Pflicht oder Dienstanweisung, Kinder mit nach Hause zu nehmen“, schränkt die Amtsleiterin ein. Doch es gebe die Verpflichtung, in „diesen herausfordernden Situationen jeweils einzelne Lösungen zu finden, um jedes gefährdete Kind zu schützen“.

Wenn ein Kind bei den eigenen Eltern nicht sicher ist, wenn es von Gewalt oder Vernachlässigung bedroht ist, kann der Staat es in Obhut nehmen, um es zu schützen. Meist sind diese Inobhutnahmen vorübergehend. Doch die Kapazitäten in Frankfurt wie bundesweit sind ausgeschöpft, da Personal fehlt. In Hamburg würden Kinder schon vorübergehend im Jugendamt selbst untergebracht, weil Plätze fehlten, sagt die Frankfurter Sozialdezernentin Elke Voitl (Die Grünen).

Drei Heime mussten schon Gruppen schließen

In Frankfurt mussten drei Einrichtungen, die schutzbedürftige Kinder aufnehmen, Heimgruppen schließen. Die städtischen Inobhutnahmestellen des Eigenbetriebs 57 „Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ seien bisher jedoch alle erhalten worden, teilt das Sozialdezernat mit. Doch sie sind voll. Die stationäre Weiterversorgung sei durch einen bundesweiten Abbau von Heimplätzen erheblich schwieriger geworden, teilt eine Sprecherin mit.

Da die Situation in einigen Städten schon so dramatisch sei, habe man sich entschieden, ein Notfallkonzept zu erarbeiten, sagt Voitl. „Das ist keine Panikaktion.“ Die Bitte habe man schon früher geäußert und immer Mitarbeiter mit der entsprechenden Fachausbildung gefunden, die vollkommen freiwillig die Unterbringung für ein paar Tage übernommen hätten. Derzeit seien sechs Kinder in Frankfurt in „Notfamilien“, keines sei bei einem Mitarbeiter des Jugendamts untergebracht.

„Moralischer Druck“ auf die Mitarbeiter

Die Bitte an die Mitarbeiter des Jugend- und Sozialamts, selbst schutzbedürftige Kinder aufzunehmen, empfinden einige von ihnen dennoch als Versuch, sozialpolitische Verantwortung auf sie zu verlagern. Das Schreiben der Amtsleitung baue „moralischen Druck“ auf. Zudem werfe die Idee viele rechtliche Fragen auf, etwa was die Haftung bei Unfällen oder die Arbeitszeit angehe. Voitl­ entkräftet dies: „Das ist alles rechtlich abgeklärt. Das Konzept ist gut vorbereitet, und es gibt keinen Druck auf die Mitarbeiter.“ Angespannt sei die Lage wegen des Personalmangels aber schon, sagt die Sozialdezernentin. Zwar habe sie in ihrer Amtszeit 22 zusätzliche Stellen für den Kinder- und Jugendschutz geschaffen. Aber sie sind nicht alle besetzt. „Ich habe die Stellen da liegen und das Geld auch. Wir besetzen sofort, wenn wir qualifiziertes Personal finden.“

Mehr zum Thema 1/

Dass Fachkräfte gebraucht werden, ist seit Jahren bekannt. Seit 2014 sei das Jugend- und Sozialamt „intensiv mit der Personalgewinnung befasst“, wie es in einem Bericht des Magistrats als Reaktion auf eine Anfrage der CDU-Fraktion heißt. Eine Gruppe für den Kinder- und Jugendhilfesozialdienst wurde dafür eingerichtet. Durch ein Einarbeitungskonzept habe man seit 2015 mehr als 100 neue Fachkräfte gewinnen können. Doch das reicht offenbar nicht, um den Bedarf zu decken.