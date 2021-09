Geplante 2-G-Regel : Frankfurter Gastronomen sind noch skeptisch

Wenn am Montag die hessische Landesregierung die Details der Coronavirus-Schutzverordnung berät, die verlängert werden muss und bei dieser Gelegenheit modifiziert werden kann, wird es auch um die 2-G-Regel gehen. Sie soll Friseuren und Gastronomen die Möglichkeit eröffnen, als Voraussetzung für eine Bewirtung nur noch Nachweise über eine vollständige Impfung zu akzeptieren oder den Nachweis, von Covid-19 genesen zu sein.

Wird das so beschlossen, können Wirte freiwillig über die Bestimmung hinausgehen, die auch negative Antigen- und PCR-Tests erlaubt (3-G-Regel). Im Gegenzug würden diesen Betrieben noch geltende Beschränkungen weitgehend erlassen, die Maskenpflicht zum Beispiel. Die Resonanz aus der Branche ist verhalten bis ablehnend mit unterschiedlichen Schattierungen auch in den Organisationen, die sie repräsentieren.

„Wir wollen Gastgeber für alle sein“

Von 600 Betrieben, die zu dem Thema befragt worden seien, hätten sich 40 Prozent positiv, 38 negativ und 21 unentschieden gezeigt, heißt es beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Hessen. Unter seinen Gästen liege der Anteil derer, die für einen Besuch einen negativen Test vorlegten, bei rund 20 Prozent, sagt der Frankfurter Gastronom Thomas Klüber, der Lokale in der City und im Ostend das Oosten mit einer großen Freifläche betreibt. In der Innenstadt mache er, weil sie wegen der vielen Leute im Homeoffice viel leerer als früher sei, 50 Prozent weniger Umsatz als vor der Pandemie. „Wenn ich dann noch 20 Prozent potentielle Gäste ausschließe, kann ich zumachen.“ Eine 2-G-Regelung funktioniere „vielleicht in den gehobenen Restaurants, aber nicht in der normalen Mischgastronomie“, sagt Klüber.

„Wir wollen Gastgeber für alle sein“, sagt Dehoga-Hessen-Geschäftsführer Julius Wagner. „Die Möglichkeit zu 2 G ist ein Stück Freiheit für den Unternehmer“, sagt der Vizepräsident des Dehoga Hessen, Robert Mangold. „Meine Gäste sind zu 95 Prozent geimpft oder genesen“, sagt Christian Mook, der unter anderem das Franziska im Henninger-Turm in Frankfurt führt. Zu 2 G habe er sich noch keine abschließende Meinung gebildet, vor allem nicht, weil er sich nicht vorstellen könne, wie das im Zweifelsfalle durchsetzbar sei.

Wie es einem gehen kann, der unter den geltenden Corona-Bestimmungen für seinen Betrieb beschlossen hat, 2 G auf eigene Faust schon einzuführen, berichten Wirte, die das getan haben, in den sozialen Medien; ein Barbesitzer in Wiesbaden wurde bedroht und als Erfüllungsgehilfe für Maßnahmen geschmäht, die Druck auf Impfunwillige ausüben sollten.

Es kommt auf die Klientel an – so lassen sich die Aussagen der Betreiber von Bars und Restaurants zusammenfassen. Wichtig sei, dass die Möglichkeit, sich für 2 G mit allen Vorteilen zu entscheiden, auch Clubs und Diskotheken eingeräumt werde und für Veranstaltungen etwa in Hotels gelte, sagt Robert Mangold. Und Madjid Djamegari, der den Musikclub Gibson an der Zeil führt, wünscht sich, dass die Landesregierung eine rechtlich abgesicherte Strategie vorgibt. „Wir spüren die Verunsicherung bei den Gästen und brauchen ein eindeutige Entscheidungsgrundlagen, auch in Bezug auf arbeitsrechtliche Fragen.“