Lieblingsgerichte der Redaktion : Die Rückkehr der Soleier

Mein erstes Solei habe ich in Hamburg gegessen. In einer ziemlich düsteren Spelunke irgendwo im Schanzenviertel. Ich hatte keine Ahnung, was da in dem großen Glas auf der Theke schwamm, auf den ersten Blick sah es aus wie ein Präparat, das jemand aus der Pathologie geklaut hatte. Mein Kumpel musste mich erst überreden – aber dann war es um mich geschehen. Was für ein großartiger, salzig-würziger Snack morgens um halb vier nach einem halben Dutzend oder mehr Bieren!

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Solche Gelegenheiten, den klassischen Saufhunger zu stillen, habe ich heute nicht mehr so oft. Zum einen schaffe ich es nur noch selten bis halb vier, zum anderen sind die Gläser mit den Soleiern inzwischen ziemlich rar geworden. In den Kneipen gibt es höchstens ein paar Chips, und die jungen Leute gehen lieber zum Dönermann. Aber es spricht ja nichts dagegen, den einst fast überall in Deutschland verbreiteten Kneipenimbiss aus dem Glas ab und zu in der heimischen Küche bereitzustellen – am besten in einer aktualisierten Version, die ich dem Autor und Food-Blogger Stevan Paul zu verdanken habe. Der produziert Kochbücher am laufenden Band, und in einem hat er im vergangenen Jahr das Rezept für ein Soja-Ei vorgestellt. Ich habe es inzwischen ein bisschen variiert und möchte es hier nun allen Soleier-Freunden ans Herz legen.