So wenig Spielfläche steht Kindern in deutschen Großstädten zur Verfügung

Spielplätze

Ein Recht auf Spiel

Von Julia Bellan

3,13 Quadratmeter. So wenig Spielplatzfläche steht einem Kind in München zur Verfügung. FAZ.NET hat die Spielplatzfläche in fünf deutschen Städten untersucht.