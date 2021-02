Wohnungsmarkt in Frankfurt : Es steht ein Haus im Westend leer

In zwei Jahren soll es endlich so weit sein: Bis dahin will das Immobilienunternehmen Mark das Gründerzeitgebäude Schumannstraße 2 im Westend zu einem Wohnhaus umbauen. Das versichert der Geschäftsführer Henning Zimmermann am Telefon.

Aber wird es wirklich dazu kommen? Wer sich die Geschichte des Hauses anschaut, der betrachtet solche Ankündigungen mit Vorsicht. Das Haus steht seit mehr als einem Jahrzehnt leer. Es wurde in den vergangenen Jahren so oft von einem Eigentümer zum anderen weitergereicht, dass man den Überblick verlieren kann. Das Gründerzeithaus ist ein Spekulationsobjekt.