Selbst Haareschneiden : So wird die Matte zur Frisur

Im Lockdown herrscht unkontrolliertes Wachstum, zumindest auf den Köpfen. Seit vor vier Wochen die Friseure schließen mussten, kann man dem Haar wieder beim Wuchern zusehen. Nicht für alle ist das ein Problem: Nach dem ersten Lockdown schienen viele ihre Haarpracht nicht mehr loswerden zu wollen. Trotzdem gibt es immer noch genug, die sich nach ihrer Kurzhaarfrisur sehnen – oder überhaupt nach einer Frisur. Die müssen jetzt notgedrungen selbst zur Schere greifen oder ihre Liebsten darum bitten. Doch wie wird aus der Matte wieder ein Haarschnitt? Und wie kann vermieden werden, dass die Schere ausrutscht oder man sich wie Finanzminister Olaf Scholz ein Loch ins sowie schon löchrige Haar rasiert?

Der Friseur Cyrus Wachs, Mitinhaber von Salons an der Liebigstraße und an der Hanauer Landstraße, kann all diese Fragen beantworten. Zu seinen Kunden gehören Claus Kleber und Gundula Gause, die bessere und immer tadellos frisierte Hälfte des „Heute-Journals“. Wachs sitzt in seinem verwaisten Salon im Westend auf einem schwarzen Ledersessel, dem Platz, auf dem normalerweise seine Kunden sitzen. An dem Edel-Friseur ist alles elegant: sein Name, seine Designerbrille und sein silberner Ring. Nur die Kurzhaarfrisur sitzt nicht mehr so richtig. Vor sechs Wochen habe er sich das letzte Mal die Haare schneiden lassen. „Ich wäre jetzt eigentlich an der Reihe“, sagt er. Aber selbst Friseure dürfen im Lockdown nicht mehr zum Friseur gehen. Wie gelingt die Frisur also zu Hause vor dem Spiegel?