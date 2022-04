Ukraine-Flüchtlinge : So kann die Registrierung funktionieren

Erstaunlich, was geht, wenn es muss: Vier Dezernate und zahllose Helfer haben die Registrierung der Ukraine-Flüchtlinge in Frankfurt wesentlich vereinfacht. Das Angebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Menschen.

Seit Ausbruch des Kriegs vor fünf Wochen sind mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine nach Frankfurt gekommen. Viele reisen weiter in andere Länder, manche werden nach und nach auf hessische Kommunen verteilt. Doch Tausende sind hier am Ziel, weil sie Beziehungen zu der großen ukrainischen Community in der Stadt haben.

Die Stadt hat nun im Amt für multikulturelle Angelegenheiten (Amka) an der Mainzer Landstraße eine zentrale Anlaufstelle für jene Flüchtlinge geschaffen, die voraussichtlich in Frankfurt bleiben wollen. Dort sind Ansprechpartner von Ausländerbehörde, Bürgeramt und Sozialamt unter einem Dach versammelt, um den Ukrainern ihr Hilfeersuchen so leicht wie möglich zu machen.

Im lichtdurchfluteten Empfangsraum im Erdgeschoss beantworten Fachleute mithilfe von ehrenamtlichen Übersetzern die vielen Fragen der Neuankömmlinge: Wie bekomme ich einen Krankenschein, einen Kindergartenplatz, ein erstes Taschengeld, um die nötigsten Ausgaben zu bestreiten? Wohin mit den Haustieren, wo bekommt ein chronisch Kranker rasch seine notwendigen Medikamente?

Täglich zwischen 400 und 500 Ratsuchende

Yevhen Kozymka ist einer der vielen ehrenamtlichen Dolmetscher, die hier aushelfen. Seit Wochen verbringt der Physikstudent aus Darmstadt seine Semesterferien damit, den Neuankömmlingen beizustehen. Er selbst ist in der Ukraine geboren und vor zehn Jahren in Deutschland eingebürgert worden. „Es ist ein bisschen nützlich, dass ich vier Sprachen spreche: Ukrainisch, Deutsch, Russisch und Englisch. Die Menschen fühlen sich sicherer, wenn man sie in ihrer Sprache ansprechen kann“, hat er beobachtet.

Manche kämen schon zum zweiten Mal und fragten nun, wann sie mit der Bearbeitung ihres Antrags rechnen können. Um den aufgehäuften Formularhügel mit abzuarbeiten, wurde nun ein ganzer Ausbildungsjahrgang des Personal- und Organisationsamts abgestellt, schildert Jürgen Eckert, stellvertretender Abteilungsleiter im Sozialamt, die Lage.

Zwischen 400 und 500 Menschen suchen täglich im Amka Rat. In den letzten Wochen waren es manchmal 600, die damals noch in das benachbarte Haus des Sozialamts strömten, wo es schnell zu eng wurde und die Sorge wuchs, die regelmäßige Kundschaft dort könnte sich an den Rand gedrängt fühlen. Vier Dezernentinnen haben zusammengearbeitet, um den Neuankömmlingen eine möglichst effiziente Anmeldung zu ermöglichen: Elke Voitl (Soziales), Annette Rinn (Ordnung), Eileen O’Sullivan (Bürgerservice) und Nargess Eskandari-Grünberg (Diversität). Dabei lenkt die „Hausherrin“ des Amka, Eskandari-Grünberg, den Blick auch auf jene Hilfesuchenden, die schon vor den Ukrainern nach Frankfurt gekommen waren: „Wir sind uns alle einig, dass es keinesfalls eine zweite Klasse von Flüchtlingen geben darf.“ Rund 4000 Flüchtlinge aus anderen Ländern werden ebenfalls zurzeit noch in Sammelunterkünften in Frankfurt versorgt.

Nicht per App auf dem Smartphone machbar

Ukrainer haben in Deutschland – anders als Asylbewerber – keine Residenzpflicht, sie können sich frei innerhalb des Schengenraums bewegen. Das macht es für die Behörden schwieriger, zu erfassen, wer sich wo befindet. Doch um eine Verteilung auf die hessischen Gemeinden gerecht zu gestalten, müssen die ukrainischen Flüchtlinge zunächst registriert werden. Frankfurt hat in den vergangenen Wochen noch Zuteilungen vom Land erhalten, obwohl die Stadt in Hessen die meisten Ukrainer untergebracht hatte. Bei der Erfassung soll in Kürze ein neues System namens „Free“ helfen, das das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in dieser Woche freischalten will. Es soll in Ausländerbehörden eingesetzt werden und die Verteilung der Ukrainer auf die Länder steuern. Das Easy-System für Asylsuchende ist für die besondere Situation der Ukrainer ungeeignet. Insgesamt hat Frankfurt bisher rund 5500 geflüchteten Ukrainern Schutz geboten, sagt Sozialdezernentin Elke Voitl. Davon sind bereits mehr als 3200 beim Jugend- und Sozialamt gemeldet, und ihre Leistungsanträge sind bewilligt oder in Bearbeitung.