Eintracht-Fans in Sevilla : Mit der Voraus-Miete ins Stadion

Der vielleicht wichtigste Tag im Fanleben von Patricia Wehner beginnt in Abflughalle D im Terminal 2 auf dem Frankfurter Flughafen. Es ist genau 4.45 Uhr, als ihr Taxi vorfährt, der Wecker klingelte um vier, „aber ich konnte sowieso nicht pennen, zu nervös“, sagt sie. In der Nacht gingen ihr viele Fragen durch den Kopf, zum Beispiel diese: „Wenn wir den Titel gewinnen, wie sollte sich das dann noch mal toppen lassen? Wird das der Höhepunkt unseres Fanlebens?“

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Europapokal-Finale, Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Dieser Tag, der für Tausende Frankfurter in aller Frühe mit der Anreise nach Sevilla beginnt, könnte einer der größten in der Geschichte des Klubs und seiner gewaltigen Anhängerschaft werden. Dementsprechend ist die Stimmung in der schon im Morgengrauen gefluteten Halle am Frankfurter Flughafen eine Mischung aus Hoffnung, heute etwas zu erleben, was man nie vergisst, und der Angst, es zu verpassen – oder was danach noch kommen mag.