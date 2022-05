So empfängt Frankfurt die Eintracht

Europapokal-Siegesfeier

Von Wonge Bergmann, Maximilian von Lachner, Frank Rumpenhorst, Frank Röth

Rund 200.000 Fans der SG Eintracht waren am Donnerstag in Frankfurt, um die Eintracht zu empfangen und zu feiern. Die Gewinner zogen mit einem Autokorso durch die Stadt bis zum Römerberg, schon am Nachmittag waren die Plätze voll.