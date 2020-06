Medizinische Gefahrenabwehr : Die Übung, die zum Ernstfall wurde

Wenn Marion Verg ein Krankenhaus in Frankfurt betritt, bringt sie das Chaos mit. Sie leitet Notfallübungen und hilft den Kliniken, ihre Einsatzpläne zu optimieren. Diese Vorarbeit hat sich in der Corona-Zeit ausgezahlt.

Manchmal kommt sich Marion Verg vor wie eine Regisseurin. Dann steht sie da, schiebt die Hände in die Taschen ihrer Warnweste und schaut sich an, wie sich zu einem Bild zusammenfügt, was sie zuvor am Schreibtisch geplant hat. Vorhang auf. Auftritt der Schwerverletzten. Ihre Bühne sind die Krankenhäuser der Stadt.

Verg arbeitet beim Frankfurter Gesundheitsamt und leitet dort die Medizinische Gefahrenabwehr. Sie überprüft die Pläne, die jedes Krankenhaus ausarbeiten muss, um in kürzester Zeit auf besondere Lagen reagieren zu können. Am Schreibtisch entwirft sie Katastrophenszenarien, wie sie auch in Frankfurt eintreten könnten, ein Zugunglück mit vielen Verletzen zum Beispiel oder einen Chemieunfall.