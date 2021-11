Sicherheit und „Smart Home“ : Alexa mit „Delphin-Attacken“ unbemerkt kontrollieren

Ahmad-Reza Sadeghi hat in fast jedem Zimmer einen Sprachassistenten, Kameras überall im Haus, vier verschiedene Saugroboter und vieles mehr. Nicht aus Sammelwut und auch nicht aus Bequemlichkeit hat er sie angeschafft, sondern zum Wohl der Wissenschaft. Der Professor der TU Darmstadt erforscht die Sicherheit von digitalen Helfern – im Labor und eben zuhause. Im Gespräch mit F.A.Z.-Redakteur Sascha Zoske erzählte er am Mittwochabend von erschrockenen Briefträgern, Thermostaten als Risiko für Glücksspieler und Mährobotern, die man lieb hat wie Haustiere. Die Veranstaltung gehörte zur Reihe „Wissenschaft im Dialog“, die von der Polytechnischen Gesellschaft, der Historischen Villa Metzler gGmbH und der F.A.Z. organisiert wird.

Im durchschnittlichen deutschen Haushalt gebe es drei bis fünf smarte Geräte, schätzt Sadeghi. Diese Zahl werde schnell steigen: „In fast jedem Haus in der westlichen Welt wird man zehn smarte Geräte haben.“ Das bereitet manchem Sorge, denn schon jetzt nutzen Verbrecher Sicherheitslücken in den Systemen. „Alle Technologien haben ihre Schwächen“, sagt Sadeghi. Man könne zum Beispiel Sprachassistenten wie Alexa mit „Delphin-Attacken“ unbemerkt kontrollieren. Dabei werden Nachrichten in Unterschallfrequenz an das Gerät gesendet, ohne dass ein menschliches Ohr dies bemerken könnte. Eine andere Möglichkeit sei es, von außen ins Kommunikationsprotokoll des Hauses zu gelangen, oder man bringe ein schon vorher manipuliertes Gerät ins Haus. „Das kann viel Unsinn starten“, warnt der IT-Experte.

Über Thermostat ins Kasino in Vegas

Solche Angriffe seien nicht besonders schwierig, sie funktionierten mit Software, die man sich leicht beschaffen könne. „Früher musste man dafür vom Fach sein, heute steht das jedem zur Verfügung.“ So sei es Kriminellen bereits gelungen, sich über ein Thermostat in einem Aquarium Zugang zum Netz eines Kasinos in Las Vegas zu verschaffen, wo sie Kreditkartendaten von den Spielern entwendet hätten.

Verbrauchern, die nicht zufällig Professoren für Systemsicherheit sind, empfiehlt Sadeghi, vor der Anschaffung von neuen Geräten die Rezensionen zu lesen und nach Hinweisen zur Sicherheit zu suchen. Außerdem sei es wichtig, regelmäßig Updates zu installieren.

Persönlich sorge er sich aber vor allem wegen denkbarer Attacken im großen Stil, zum Beispiel auf Wasserwerke, deren Sensoren angreifbar seien. Eine weitere Gefahr sei das Datensammeln der Hersteller von smarten Geräten: „Wenn Amazon aufnehmen will, kann uns niemand helfen. Man kann es nachweisen, aber man kann nichts machen.“

Hartleibige Hersteller

Auf der anderen Seite gingen gerade die großen Produzenten von intelligenten Geräten oft sehr professionell mit Sicherheitslücken um. „Wir haben viel bei denen gefunden, sie haben alles behoben, und zwar sofort.“ Manche europäische Hersteller allerdings sind Sadeghi negativ aufgefallen: „Die ignorieren alles, da muss man drohen.“ Auch mit der Politik hat der Forscher gemischte Erfahrungen gemacht. Einige Behörden hätten immerhin angefragt, ob sein Team Sicherheitskurse anbieten könne, was der Professor für sehr sinnvoll hält: „Ich will, dass wir alle zusammenarbeiten, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen.“

In seinem eigenen „Smart Home“ hat sich Sadeghi gelegentlich schon unwohl gefühlt – etwa als einmal nachts eine Kamera ansprang. Andere elektronische Helfer hat er beinahe liebgewonnen. „Auf den Rasenmäher würde ich nicht verzichten“, sagt er lächelnd. „Der ist wie ein kleines Hundchen von mir geworden. Man hat fast eine Beziehung zu dem Gerät.“ Auch die Kameras an seinem Haus weiß er zu schätzen. Er könne mit ihnen zum Beispiel sehen, wenn die Briefträger durch seinen Garten liefen. Per Lautsprecher habe er sie darauf hingewiesen, dass sie das nicht dürften, „und die denken, Gott spricht zu ihnen“.