Netflix-Serie „Skylines“ : Alles so rough und so direkt

Das eine oder andere Detail haben sie ganz genau recherchiert. Einen Satz wie „Da hätten wir gleich in Offenbach bleiben können“ sagt man eben nur, wenn man es endlich über die Stadtgrenze ins gelobte Land geschafft hat. Nach Frankfurt, „Bankenmetropole, Junkies, Crack und Kohle“. So hat der Offenbacher Vorzeige-Gangsterrapper Haftbefehl seinen Track „069“ zum Titelsong von „Skylines“ umgedichtet.

Klingt nach Klischee? Es gibt einige davon in den Bildern von Frankfurt, die von Freitag an zumindest theoretisch 151 Millionen Zuschauer in 190 Ländern erreichen. Dann läuft „Skylines“, die erste Serie des Internet-Fernsehanbieters Netflix an, die in Frankfurt spielt – und die zum größten Teil auch dort gedreht worden ist. In dem „Crime-Drama“ geht es um Drogengeschäfte, Bankengeschäfte und Musikgeschäfte.

Alles Branchen, für die es in der kleinsten Metropole der Welt bekanntermaßen ausreichend Fachpersonal gibt. Und in der Stadt, die nachts glitzert, was die Kameras in der Regie von Maximilian Erlenwein und Soleen Yusef mit opulenten Drohnenfahrten über die Mainzer Landstraße und das Bahnhofsviertel illustrieren, dreht sich, so die These von „Skylines“, alles, aber auch alles ums Geld. So kommen die drei Geschäftsbereiche bisweilen zusammen.

Faszination Rap

Zumindest in der Geschichte, die sich Dennis Schanz, der aus Berlin kommt und mal in Mainz studiert hat, mit seinem Team ausgedacht hat. Schanz, Jahrgang 1981, ist bekennender Rap-Fan, von klein auf. Nun hat er als Showrunner und Head-Autor seiner ersten Serie die Möglichkeit, seiner Lieblingsmusik quasi ein kleines Denkmal zu setzen. „Angefangen hat das mit meiner Faszination für Rap und dem öffentlichen Bild ,Rap gleich Kriminalität‘, obwohl Gangster-Rap ja nur eine Spielart ist. Ich fand es spannend als Ausgangslage für eine Story“, sagt Schanz. Gangster, mit und ohne Rap, gibt es in „Skylines“ reichlich, wie andere Milieu-Serien des Internetriesen spart auch sie nicht an brutalen Szenen. Wer nicht so gerne abgetrennte Gliedmaßen sieht, muss hier und da mal die Augen schließen. Die Stadt, die seit Jahren gegen ihr Image als Hauptstadt des Verbrechens arbeitet, soll aber nicht diskreditiert werden.

„Frankfurt steht einfach für deutschen Straßen- oder Gangster-Rap. Mehr noch als in Berlin, wo das Ganze immer auch etwas spielerischer war, war Frankfurt immer sehr rough und direkt“, findet Schanz. „Gleichzeitig kommt da auch der Business-Aspekt durch.“ In Frankfurt geht es auch im Rap um Geld und ums Aufsteigen.

Davon handelt jetzt auch „Skylines“, sechs Folgen lang, mit Option auf Verlängerung, wenn die Quoten stimmen. Da wäre der Banker Raimund (Richy Müller), der mit seiner Tochter Lilly (Anna Herrmann) im Immobilieninvestment tätig ist. Auch der Starrapper Kalifa, gespielt von Murathan Muslu, hat es aus Offenbach in die oberen Etagen der Türme geschafft, mit seinem eigenen Label „Skyline Records“ und diversen Tochterunternehmen. Kalifa weiß, was er tut: Oben macht er Business; die Kunst, also die Gangsterrapper-Tracks, mit denen Millionen umgesetzt werden, produzieren seine Rapper im Untergeschoss in zwei schicken Studios.