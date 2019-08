Single-Leben : Evangelisch ist auch in Ordnung

Bei der Suche nach einem Partner fürs Leben ist Theresa Tiho der Glaube besonders wichtig: „Am liebsten wäre mir ein katholischer Mann“, sagt sie, die jeden Sonntag zum Gottesdienst geht. „Aber evangelisch ist auch in Ordnung.“

Es ist 20 Jahre her, als sich ihr Leben radikal veränderte. Für die damals Einundzwanzigjährige war zu diesem Zeitpunkt eigentlich alles „klasse“. „Meine Beziehung war top, gesundheitlich ging es mir super, und beruflich ging es stark bergauf“, sagt Tiho, die eigentlich anders heißt. „Aber irgendetwas fehlte mir in meinem Inneren.“ Eines Tages stand die gebürtige Frankfurterin vor dem Dom. Sie war zwar dort getauft worden, aber er hatte ihr nie viel bedeutet. Doch an diesem Tag war etwas anders. Sie könne sich noch genau erinnern, sagt Tiho: Es war mittags, kurz vor zwölf Uhr. Eine Masse an Menschen strömte in das Gotteshaus hinein. Der Strom riss nicht ab, über den Vorplatz hallten Stimmen und Worte, kein Deutsch sondern kroatisch. Tiho, die selbst kroatische Wurzeln hat, wurde neugierig. Sie ging in die Kirche hinein. „Sie war voll, voller junger Menschen und junger Familien – die kroatische Gemeinde.“ Die meisten von ihnen seien Flüchtlinge der Balkankriege, erklärte ihr jemand. Sie fragte, warum trotzdem alle so fröhlich seien, schließlich hätten sie in ihrer Heimat Kroatien alles aufgegeben und kaum einer von ihnen spreche Deutsch. „Wir vertrauen Gott“, lautete die Antwort.