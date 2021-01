Augenscheinlich wird das vor allem, wenn man einen Blick auf die Rückseiten der Häuser, in die Gärten, wirft. Ohne nachträglich errichteten Wintergarten oder Veranda kommt so gut wie keins der Reihenhäuser aus, bei vielen sind darüberhinaus recht voluminöse Anbauten entstanden. Die etwa 90 Quadratmeter Wohnfläche, die in der Entstehungszeit noch als durchaus großzügig galten, haben den meisten Bewohnern irgendwann nicht mehr gereicht, also bauten sie an ihre Häuser fleißig an.

„Das haben hier alle gemacht, auch wir“, sagt ein Mann, der durch die Siedlung streift. Er lebe gerne hier, wegen der Nähe zum Grünen, der Nachbarschaft und weil man, mit der U-Bahn, schnell in der Innenstadt sei, sagt er. Dass er in einem Haus der Ära May wohnt, sei zwar schön, bedeute ihm aber nicht allzu viel. „Da bin ich leidenschaftslos.“