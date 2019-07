Kein Platz für Gewalt : Warum es in Frankfurter Bädern friedlich zugeht

Die hohen Temperaturen können einem schon mal zu Kopf steigen. So sorgte Gewalt in Freibädern kürzlich für Gesprächsstoff. In Frankfurter Bäderbetrieben hingegen sieht die Lage anders aus.

Trotz des Juni-Hitzerekords und der bundesweiten Schlagzeilen zu Gewalt in Freibädern geht es rund um die Frankfurter Becken friedlich zu. „Wir hatten am Sonntag allein 50.000 Besucher in den Freibädern und es gab keinerlei Gewalttaten“, sagt der Chef der Frankfurter Bäderbetriebe Frank Müller. Gewisse Veränderungen im Verhalten der Besucher sieht er dennoch: Man könne den Eindruck gewinnen, dass viele streitlustiger seien als früher. Das Personal habe allerdings keine Vorkommnisse festgestellt, die so schwerwiegend seien, dass man von einer erheblichen Veränderung sprechen könnte.

„Schwimmbäder sind einer der sichersten Orte überhaupt“, sagt Müller. Werde aber einmal gegen die Haus- und Badeordnung verstoßen, beispielsweise durch Pöbeleien, Handgreiflichkeiten oder Diebstahl, würden Hausverbote ausgesprochen. „Bei 2,5 Millionen Besuchern, die wir letztes Jahr hatten, gab es weniger als 100 Hausverbote“, sagt Müller. Davon seien etwa 20 so schwerwiegend gewesen, dass sie zur Anzeige gebracht worden seien. Die geringen Zahlen schreibt Müller vor allem dem Sicherheitskonzept der Frankfurter Bäder zu. Bei höheren Besucherzahlen gebe es zusätzlich zur Wasseraufsicht noch weitere, externe Sicherheitsmitarbeiter. Je nach Größe des Bades seien das zwischen vier und acht Personen. Bei starkem Andrang und einer großen Wasserfläche wie im Bretanobad müssten die Bademeister ohnehin schon einen „Radarblick“ haben, da könne man sich nicht auch noch auf die Sicherheit außerhalb des Beckenrandes konzentrieren.

Obwohl es die Sicherheitskräfte gebe, hätten nahezu alle Mitarbeiter der Frankfurter Bäder im vergangenen Jahr an einem Training teilgenommen, bei dem Verhaltenskompetenz in Gewalt- und Konfliktfällen vermittelt wurde. Dies sei in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat der Stadt und der Polizei geschehen. Müller sieht in Bezug auf die hohen Besucherzahlen und langen Warteschlangen vor den Kassen dennoch auch weiteren Handlungsbedarf: Über die sozialen Medien oder Durchsagen im Radio soll in Zukunft mitgeteilt werden, welches Bad noch freie Plätze hat und welches schon überfüllt ist.

Für eine Gruppe unter den Besuchern ist das lange Anstehen schon jetzt kein Problem mehr: Kinder, die jünger als 15 Jahre sind und die neue Junior-Bäder-Karte besitzen, können nicht nur ohne Eintrittsgeld, sondern auch ohne Warteschlange direkt ins Bad gelangen. Am Wochenende hätten das Angebot schon 16.000 Kinder genutzt. Weil die Kinder in der Regel auch von Erwachsenen begleitet würden, steige die Zahl der Familien in den Bädern. So komme es nicht dazu, dass eine Altersgruppe überhand nehme, daher gebe es weniger Konflikte und mehr soziale Kontrolle.