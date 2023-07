Sicherheit in Freibädern : Cool bleiben!

Trotz Massenansturms von 70.000 Besuchern muss die Frankfurter Polizei kaum in die Freibäder ausrücken – und wenn, dann wegen vermeintlicher Diebstähle. Stippvisiten liefern Indizien, warum in den städtischen Gewässern die Gemüter nicht überkochen.

In aller Ruhe Bahnen ziehen: In Hausen halten die Leinen ambitionierte Schwimmer auf Abstand. Voll wird es derzeit trotzdem. Bild: dpa

Boris Zielinski ist an einem heißen Wochenende wie dem vergangenen durchaus ein klein wenig nervöser als an einem kühleren oder gar verregneten Sommertag. „Aber im Großen und Ganzen bin ich immer guter Dinge, dass in unseren Bädern nichts passiert, weil ich mich auf meine Mitarbeiter verlassen kann. Und auch auf unsere Badegäste“, sagt der Geschäftsführer der Bäderbetriebe Frankfurt. Von Zuständen in anderen Städten wie beispielsweise Berlin, wo immer wieder Schlagzeilen über gewalttätige Auseinandersetzungen in Freibädern produziert werden, sei Frankfurt deshalb weit entfernt.

Immer wieder hat Zielinski in den vergangenen Jahren betont, wie gut es für die Bäder der Stadt sei, dass seit 2020 viele zuvor von Fremddienstleistern „ausgeborgte“ Arbeitskräfte wieder als feste Mitarbeiter an die städtische Gesellschaft gebunden wurden. „Das hat nicht nur nebenbei Kosten gesenkt und zugleich unseren Mitarbeitern mehr soziale Sicherheit gegeben, sondern die Arbeitsatmosphäre verbessert und die Identifikation unserer Belegschaft mit den Bäderbetrieben gestärkt“, sagt Zie­linski. „Meine Leute gehen in ‚ihr‘ Bad und gehen entsprechend motiviert an die Arbeit.“