Musiker Shantel über Frankfurt : „Feldmann hat mich eingeseift“

Aktualisiert am

International erfolgreicher Musiker, Frankfurter aus vollem Herzen, politischer Kopf: Stefan Hantel alias Shantel sagt, was er über die Awo, die IAA und den neuen Bühnen-Standort denkt.

Vom Autoverkehr, der durch die Hochhausschlucht des Bankenviertels tost, lässt sich Stefan Hantel nicht schrecken. Als die Ampel auf Rot schaltet, sprintet er auf die mittlere Fahrbahn und posiert, während links und rechts die Autos schon wieder rollen, in aller Seelenruhe für ein Foto, das nicht nur ihn, sondern vor allem seine Heimatstadt gut aussehen lassen soll. So, wie er sie sieht. Ein bisschen wie New York eben.

Sie wollten sich hier am Willy-Brandt-Platz treffen. Warum?

Ich liebe diese Ecke. Das ist eine Schnittstelle. Hier, zwischen Banken, Theater und Bahnhofsviertel ist Frankfurt most urban. Die Gegend ist wie ein kosmopolitischer Durchlauferhitzer. Die Leute kommen am Hauptbahnhof an und sind gleich mittendrin zwischen Kiez, Geld und Hochkultur.