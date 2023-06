Die Tat ist Anwohnern wie Polizei auch Tage später noch ein Rätsel: Warum hält ausgerechnet auf der Frankfurter Nordendstraße ein Transporter neben einer jungen Frau, aus dem zwei Männer versuchen, sie in das Fahrzeug zu zerren und dann zu vergewaltigen? Die Straße wie das Viertel sind belebt und viel befahren. Und zum Zeitpunkt der Tat ist es noch nicht richtig dunkel.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main" der Sonntagszeitung. Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.



Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter planten, die 22 Jahre alte Frau mitzunehmen. Doch sie wehrte sich mit Tritten, weshalb die Männer sie schon an der nächsten Ecke aus dem Fahrzeug stießen, wo sie verletzt liegen blieb. Von dem Transporter fehlt noch immer jede Spur. Videoaufzeichnungen gebe es nicht, sagt ein Sprecher der Polizei. Auch Zeugen haben sich bisher nicht gemeldet. Über das Fahrzeug ist nur bekannt, dass es ein dunkler Transporter mit Schiebetüren gewesen sein soll. Und einer der Täter soll einen „markanten Vollbart“ gehabt haben.

Die Tat, die sich schon am Pfingstmontagabend ereignet hatte, aber erst am Donnerstag von der Polizei öffentlich gemacht wurde, ist der bisher schlimmste in einer ganzen Reihe von sexuellen Übergriffen in der Stadt. Nur einen Tag zuvor hatte ein Unbekannter im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen eine 27 Jahre alte Frau von hinten gepackt und in ein Gebüsch gezerrt. Der Täter würgte und schlug das Opfer und forderte es laut Polizei zu sexuellen Handlungen auf.

Auch in einer Regionalbahn, die von Gießen nach Frankfurt fuhr, hat eine junge Frau am Wochenende einen sexuellen Übergriff erlebt. Als die Neunzehnjährige auf die Zugtoilette ging, folgte der Täter ihr und versuchte, sich mit in die Kabine zu drängen. Die Frau stieß ihn zurück, aber als sie wieder zu ihrem Platz ging, fasste er sie ans Gesäß.

„Widerstand ist die beste Chance“

Von solchen Fällen hat Sunny Graff schon „zu oft“ gehört. Die Taekwondo-Meisterin, die sich in Frankfurt mit ihrem Verein „Frauen in Bewegung“ für Frauenrechte einsetzt, sagt: „Widerstand ist die beste Chance für Frauen.“ Studien aus ihrer Heimat Amerika zeigten, dass Frauen, die sich gegen ihre Vergewaltiger heftig wehrten, die kämpften und schrien, zu 93 Prozent aus der Situation entkämen.

„Aber Frauen haben Angst, sich zu wehren, weil sie gelernt haben, dass es dann schlimmer wird“, sagt Graff. Das sei falsch, wie die Forschung zeige. Und dem liege ein Denkfehler zugrunde: „Der Täter ist schon aggressiv – man macht ihn nicht erst wütend, wenn man sich wehrt.“

Viele denken: „Lieber vergewaltigt als tot“ – und auch Graff würde bei dieser absoluten Wahl selbstverständlich die erste Option wählen. Ihr ist jedoch wichtig, dass es meistens nicht nur diese Alternative gibt. Vielmehr sei Wehrhaftigkeit die beste Chance, einer Situation zu entkommen. Sie empfiehlt, je nach konkreter Lage: laut sein, weglaufen oder kämpfen.

Graff, die auch feministische Selbstverteidigungskurse anbietet, rät außerdem zu Wachsamkeit. Die Umgebung solle man aufmerksam beobachten. Das Wichtigste sei, sofort zu handeln, wenn sich eine Situation bedrohlich anfühle. „Das Bauchgefühl ist der einzige Beweis, den wir brauchen.“ Bemerke man, dass man von einem Fahrzeug verfolgt werde, helfe es, abrupt die Richtung zu wechseln – das Auto kann nicht so schnell wenden. Reagieren könnten Betroffene zum Beispiel auch, indem sie potentielle Täter öffentlich sichtbar machten, etwa laut riefen, jemand solle mit der Anmache aufhören. Sie könnten auch Unbeteiligte konkret ansprechen und um Hilfe bitten. „Das Letzte, was Täter wollen, ist Aufmerksamkeit.“

Beobachter fordert Graff auf, ebenso schnell zu handeln. Sie sollten auch weitere Unbeteiligte einbeziehen. Es sei gut, wenn einer Aufgaben verteilt: „Du im grünen Pullover, ruf die Polizei! Und du mit der Brille, notier das Kennzeichen – so in der Art“, erklärt Graff.

In jedem Fall gelte: Je heftiger und früher Angegriffene reagierten, desto besser. „Je mehr Zeit wir mit einem Täter verbringen, desto höher ist unsere Verwundbarkeit, denn der Täter hat dann schon mehr Zeit und Ressourcen investiert und ist weniger geneigt, von der Tat zurückzutreten.“ Eine unangenehme Situation solle man daher nicht verdrängen, sondern schnell verlassen – oder, wenn das etwa in einem Zug nicht möglich sei, eben selbst in den Angriffsmodus gehen.