Eintracht-Fans in Sevilla : Große Vorfreude unter Fans, Befürchtungen der Polizei

Mehr als 50.000 Frankfurter sind an diesem Mittwoch in Sevilla. Vor dem Finale herrscht große Vorfreude aufs Europa-League-Finale, auch gemeinsam mit den gegnerischen Fans von Glasgow Rangers. Ein Überfall von deutschen Fans auf Schotten trübt allerdings das Bild.

Einen solchen Ansturm an Fußballfans hat Sevilla noch nicht erlebt: Zwar können insgesamt nur 40.000 Zuschauer das Europa-League-Endspiel (21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers im Stadion verfolgen. In der Stadt in Andalusien sind an diesem Mittwoch freilich deutlich mehr Anhänger der beiden Klubs zugegen. Schätzungen gehen von bis zu 150.000 Fans aus, die die Stadt in ein Fußballfieber stürzen.

Nachdem viele Eintracht-Fans auf den verschlungensten Pfaden bereits in den vergangenen Tagen Richtung Spanien aufgebrochen waren, fliegen die letzten Fans an diesem Mittwoch mit den vom Klub organisierten Tagesfliegern nach Sevilla. Schon um 5 Uhr früh ist der Frankfurter Flughafen geflutet von Eintracht-Fans ganz in weiß. 39 Sonderflüge heben im Laufe des Tages von hier ab. Die Stimmung ist gelöst, die Schlangen lang und die Hoffnungen groß auf einen Sieg der Eintracht im Europokalfinale. „Europacup“ singt eine kleine Gruppe von Fans im Terminal 2, und es ist in der ganzen Halle zu hören.

Ruhe vor dem Sturm

In Sevilla schlafen tausende Adler-Anhänger derweil erst einmal den Rausch einer langen andalusischen Nacht aus. In den Straßen und auf den Plätzen von Sevilla herrschte weitgehend eine ausgelassene Atmosphäre, Fans beider Lager begegneten sich großteils mit Respekt und maßen nur gesanglich ihre Kräfte, wie unser Fotograf Ilkay Karakurt beobachtete. Demnach gab es Verbrüderungsszenen, die gegnerischen Fans lagen sich in den Armen. Es galt also noch: In den Farben getrennt, in der Vorfreude vereint.

Am Mittwochvormittag dominieren dann die Rangers-Farben die Straßen. Die Schotten sitzen in den Bars und Cafés, während die Frankfurter tendenzielle bei ihrem Fantreffpunkt sich versammelten. Jeder Klub hat in großem Abstand voneinander, in der Stadt einen solchen Platz zugewiesen bekommen, an dem sich die Lager fürs Spiel einstimmen können.

Um 12:00 Uhr herrscht am Fantreff noch die Ruhe vor dem Sturm. Gastronomen räumen Tische weg, bevor die große Masse erwartet wird. „Wir lieben die Eintracht“, dröhnt es aus den großen Boxen an der Bühne. Es ist heiß, aber die Bäume werfen viele Schatten. „Ich hoffe, dass wir die überrennen“, sagt Jörg, und stößt mit seinen Freunden mit dem ersten frisch gezapftes Bier auf die Eintracht an. Dann zieht er eine kleine Sonnenmilch aus dem Beutel und schmiert sich damit ein. Die ersten Busse vom Flughafen treffen ein, Fanclubs schließen Erinnerungsfotos.

Attacke auf Rangers-Fans

Allerdings gab es Meldungen, dass deutsche Fans eine Gruppe von Schotten attackiert haben. Fünf Fans von Eintracht Frankfurt sind dabei festgenommen worden. Sie waren nach Angaben der Polizei Teil einer Gruppe von 200 deutschen Anhängern, die in der Nacht auf Mittwoch nahe der Kathedrale im Zentrum der südspanischen auch Beamte der Guardia Civil mit Leuchtraketen, Tischen und Flaschen beworfen haben sollen.

Der zuständige Polizeichef Juan Carlos Castro hatte bereits kurz vor diesen ersten Ausschreitungen am Dienstag vor «ernsten Problemen» gewarnt, weil zu viele Menschen mit zu viel Alkohol in der Stadt seien.