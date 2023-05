Semir Mohamed : „Der Junge ist Integration pur“

Semir Mohamed mag diesen Blick aus gut fünf Metern Höhe auf das Wasser des Freibades im Frankfurter Stadtteil Hausen. Das sieht man ihm an, wenn er in seiner Mittagspause an der Ecke des Bademeisterturms ans Geländer gelehnt dasteht. Dann sorgt die Brechung des Wassers für flinke Schattenspiele auf dem Boden des Edelstahlbeckens, auf der Wasseroberfläche spiegelt sich das Sonnenlicht. Der 26 Jahre alte Bademeister bekommt auch immer wieder ein paar reflektierte Strahlen ins Gesicht. Mohamed hat von hier oben während seiner Arbeitszeit vor allem die Schwimmer im Blick, die ihre Bahnen ziehen, die Kinder, die im Nicht-Schwimmerbereich toben und Bälle werfen. Aber wenn er, wie in diesem Moment, die Muße hat, dann regt ihn das Wasser zum Nachdenken an. „Es ist schon ein komisches Gefühl, dass ich jetzt ausgerechnet als Bademeister am Wasser arbeite“, sagt er.

Denn Wasser hätte schon früh sein Schicksal besiegeln können: Vor sechs Jahren war Semir Mohamed über das Mittelmeer nach Europa geflohen. In einem dieser kleinen Boote von Schlepperbanden, wie sie immer wieder in den Nachrichten über Flüchtlingsströme zu sehen sind, nach tagelanger, gefährlicher Überfahrt von Libyen nach Italien. „Es war sehr gefährlich“, sagt er. „Ich habe mir gesagt: ‚Wenn ich sterbe, dann sterbe ich eben und dann wollte Gott es so.‘“ Mohamed hatte das Glück, zu einer Gruppe zu gehören, die das Rote Kreuz aufnahm und ans Ufer brachte.