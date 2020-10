F.A.Z exklusiv : Selbst im Sommer stiegen die Stickoxidwerte in Frankfurt

Im Herbst wird die Schadstoffkonzentration in der Luft höher. Doch schon im August lag sie an zwei Messstellen über dem Soll. Nun werden Fahrverbote in Frankfurt immer wahrscheinlicher.

Im Juli war die Welt noch in Ordnung. Damals hatte an keiner der Frankfurter Messstationen die Stickoxidbelastung über dem kritischen Wert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gelegen. Wie ohnehin seit Beginn der Pandemie, spätestens aber seit April an den meisten Messstandorten in der Stadt die Schadstoffkonzentration in der Luft auf niedrige Werte gesunken ist. An der Friedberger Landstraße, die seit Jahren als Synonym für die zu hohe Schadstoffbelastung in Frankfurt und die deshalb drohenden Fahrverbote steht, registrierte die Messstation im Juli gerade einmal 27,5 Mikrogramm Stickoxid. Doch im September lag der Wert schon wieder bei knapp 42 Mikrogramm.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Maßgeblich, um die Schadstoffbelastung in der gesamten Stadt einzuschätzen, sind mittlerweile die Ergebnisse aus den sogenannten Passivsammlern. Die sind in den vergangenen Jahren zusätzlich dort installiert worden, wo sehr viel Verkehr herrscht und der Luftaustausch wegen der Straßenbebauung gering ist.