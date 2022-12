SEK-Chatgruppen : Volksverhetzung im Polizeichat

Das Amtsgericht Frankfurt verhandelt den Fall eines früheren SEK-Beamten, der in einem Chat ein kinderpornografisches Video mit einem Smiley kommentiert haben soll. Außerdem soll er ein Bild gepostet haben, in dem es um Muslime und Sex mit Tieren ging.

Weil er in einer Chatgruppe volks­verhetzende Nachrichten verbreitet und kinderpornographische Inhalte ab­gerufen haben soll, hat sich ein früherer SEK-Beamter am Freitag vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten müssen. Zuvor hatte der 43 Jahre alte Mann Einspruch gegen einen Straf­befehl eingelegt, der ihm 60 Tagessätze zu je 130 Euro auferlegte.

In der Anklageschrift führte der Staatsanwalt aus, der frühere Polizist sei in den Jahren 2016 und 2017 in der Chatgruppe „SEG 2 Chat“ als einer von insgesamt 14 Teilnehmern aktiv ge­wesen. Im Zuge dessen soll der Angeklagte ein in der Gruppe veröffentlichtes Video mit kinderpornographischem In­halt durch einen lachenden Smiley kommentiert haben. Der Staatsanwalt warf dem Angeklagten außerdem vor, eine Nachricht und ein Bild in die Gruppe geschickt zu haben, die sexuelle Handlungen von Muslimen an Tieren angedeutet haben sollen.

„Ihre Kollegen müssen die Köpfe hinhalten“

Bevor die Beweisaufnahme begann, wandte sich der Staatsanwalt an den An­geklagten und legte ihm nahe, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Zwar sei das Recht zu schweigen fundamental, gerade in Anbetracht der recht eindeutigen Beweislage erachte er es aber als „großen Fehler, nichts zu sagen“. Die Expertenkommission des hessischen In­nenministeriums, die zur Aufarbeitung sämtlicher entdeckter Polizeichats gegründet wurde, spreche sich gerade jetzt für eine verstärkte Fehlerkultur und Einsichtsfähigkeit bei der Polizei aus.

Weil durch den Skandal um die teils volksverhetzenden Nachrichten in den Chatgruppen das Ansehen der gesamten Polizei erheblich gelitten habe, sei es besonders wichtig, Fehler öffentlich einzugestehen, sagte der Staatsanwalt und fügte hinzu: „Ich sehe auch einfach Ihre Kollegen auf der Straße, die für so etwas dann ihre Köpfe hinhalten müssen.“

Nachdem er sich mit seinem Verteidiger beraten hatte, räumte der Angeklagte ein, die volksverhetzenden In­halte gepostet zu haben. Zur angeb­lichen Kommentierung des kinderpornographischen Videos äußerte er sich nicht. Er habe sich damals in einer schwierigen Lage befunden, erklärte der Angeklagte und bat um Entschul­digung für den Inhalt seiner Chatnachrichten. Im November 2021 habe er therapeutische Hilfe gesucht, seine Chatnachrichten seien ihm rückblickend „total unangenehm“.

Der Verteidiger verwies auf Verfahren gegen andere SEK-Beamte, denen schwerere Anklagen zugrunde gelegen haben, die nun aber eingestellt worden seien. In Anbetracht dessen müsse es „Binnengerechtigkeit“ für seinen Mandanten geben. Das Angebot der Staatsanwaltschaft, einen Antrag auf niedrigere Tagessätze zu stellen, lehnte die Verteidigung ab. Ein neuer Verhandlungstermin wurde für den Anfang des nächsten Jahres angesetzt.