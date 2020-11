Wahl-Firma gegen Trumps Anwalt : Auch Frankfurt soll für angeblichen Wahlbetrug verantwortlich sein

Trumps Anwalt Rudy Giuliani glaubt, dass am Main das Zentrum einer Weltverschwörung gegen den amerikanischen Präsidenten liegt. Die Firma, die er kritisiert, hat aber gar keinen Sitz in Frankfurt.

Ereiferte sich so sehr, dass ihm das Haarfärbemittel in dunklen Streifen herunterfloss: Auch Trumps Anwalt Rudy Giuliani ist ein Anhänger der Scytl-Theorie. Bild: AP

Haben Sie schon einmal etwas von „Scytl“ gehört? Ehrlich gesagt empfinden wir schon das Aussprechen als Zumutung. Zumal in einer Zeit, in der man Tröpfcheninfektionen tunlichst vermeiden sollte. Nun gut, es handelt sich um eine spanische Firma, die nach eigenen Angaben weltweit führend bei elektronischen Wahlsystemen ist.

Und nicht nur das kann man auf der Scytl-Homepage nachlesen. Seit ein paar Tagen steht dort auch eine Pressemitteilung, die mit folgender Klarstellung beginnt: „Scytl has NO presence in Frankfurt, Germany“. Man habe keine Niederlassung, kein Büro, keinen Server und nicht einmal einen hundsgewöhnlichen Computer „in the German City“.