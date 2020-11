Gedenkminute für Samuel Paty : „Nicht nur eine hohle Geste“

Auch in Hessen gedachten Schulen in einer Schweigeminute des ermordeten französischen Lehrers Samuel Paty – ohne Gesinnungsschnüffelei. Gerade Grundschulen hätten sich eine bessere Vorbereitung gewünscht.

Am Montag war in manchen Frankfurter Klassenzimmern ein Satz aus dem Koran zu lesen. „Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet.“ So schrieben es die Lehrer einer weiterführenden Schule in einem westlichen Stadtteil an die Tafeln. Dann ließen sie den Satz kurz wirken und sagten: „Ihr habt es bestimmt gehört, in Frankreich ist ein Lehrer getötet worden. Dafür gibt es jetzt eine Schweigeminute.“

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Näher sollten die Kollegen nach dem Vorschlag der Schulleitung gar nicht auf den Fall eingehen. Also darauf, dass am 16. Oktober ein 18 Jahre alter Islamist den 47 Jahre alten Geschichtslehrer Samuel Paty im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine enthauptete, nachdem der Lehrer in einer Unterrichtsstunde zur Meinungsfreiheit den Schülern einer achten Klasse Mohammed-Karikaturen aus der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ gezeigt hatte. Auch nach der Schweigeminute sollten die Lehrer an der Schule im Frankfurter Westen „keine Diskussion vom Zaun brechen“, heißt es in der Schulleitung. „Sonst haben wir ruckzuck die Eltern auf der Matte stehen: Wir seien islamophob.“

„Wir betreiben keine Gesinnungsschnüffelei“

Die Schule besuchen viele streng gläubige Muslime. Wie streng, weiß die Schulleitung nicht. „Wir betreiben keine Gesinnungsschnüffelei bei unseren Schülern.“ Dem Wunsch des Kultusministers, dass sich auch die hessischen Schulen an der europaweiten Schweigeminute für Paty beteiligen, werde an der Schule entsprochen – wenn auch nicht zur offiziellen Zeit um 11.15 Uhr, weil da Pause ist, sondern schon um neun. Aber die Schule war am Montag darauf bedacht, „sämtliche Klippen zu umschiffen“. Die PoWi-Lehrer haben den Auftrag, das Thema „gegebenenfalls in nächster Zeit aufarbeiten“.

Die Lehrer der Falkschule zwischen Hauptbahnhof und Messe sollten das auf Wunsch der Schulleitung schon vor der Schweigeminute leisten. Mehr als 80 Prozent der Schüler an dieser Realschule sind Muslime. Als am Freitag das Schreiben aus dem Kultusministerium eintraf, erhielten die Lehrer den Auftrag, im Unterricht über den Mord zu informieren und die Schüler so auf die Schweigeminute vorzubereiten – je nach Jahrgang im Gespräch oder auch mit Hilfe aktueller Medienberichte. Eigentlich hätte die Schule die Schweigeminute gern mit allen auf dem Schulhof abgehalten. Wegen Corona fand sie in den Klassenzimmern statt.

Konrektorin Brechna Helmand sagt, das Thema sei „sehr sensibel“. Die Schule dürfe es aber nicht aus Furcht vor kritischen Stimmen ignorieren. Für die Schüler war es auch nicht die erste Schweigeminute. Die Realschule macht mit beim Projekt „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“; auch deshalb gebe es immer wieder einmal Schweigeminuten.

Mehrere Schulleiter bemängelten, dass der Aufruf der Landesregierung erst am Freitag eingetroffen sei. Christina Weickart, Leiterin des Grundschulzweigs der Hostatoschule in Höchst, konnte den Wunsch aus Wiesbaden am Montagmorgen bloß schnell an die Kollegen weitergeben und nichts mehr vorbereiten. „Die Absicht ist gut“, sagt auch der Leiter des Lessing-Gymnasiums im Westend, Bernhard Mieles. Weil das Ansinnen aber so kurzfristig kam, hat er es den Kollegen freigestellt, wann sie Patys gedenken wollen.

„Nicht nur eine hohle Geste“

Wer die Ereignisse vielleicht schon im Unterricht behandelt hatte, konnte gleich am Montag mit den Schülern für den ermordeten Lehrer schweigen. Die anderen sollen das Thema erst aufarbeiten, sagt Mieles, der kommissarisch auch das Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Höchst leitet. „Es soll nicht nur eine hohle Geste sein.“ Der Schulleiter fürchtet sogar, eine nicht altersgerecht vorbereitete Schweigeminute könnte kontraproduktiv wirken.

Die Leiterin einer Grundschule in einem anderen westlichen Stadtteil hat die Schweigeminute vertagt. „Das ist nichts, was man zwischen Tür und Angel mal eben machen kann.“ Sie will das Gedenken kindgerecht vorbereiten und demnächst nachholen. Im Augenblick sei sie zu sehr damit beschäftigt, den Corona-Alltag in der Schule nach den neuesten Vorgaben des Kultusministeriums zu organisieren. Wichtig sei, bei der Schweigeminute auch die Eltern einzubinden. „Das wird wahrscheinlich sehr kontrovers“, vermutet die Schulleiterin. Aber sie sagt auch: „Man darf sich nicht verängstigen lassen.“