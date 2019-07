Aktualisiert am

Was passiert mit Schrottautos?

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Was passiert mit Schrottautos? :

FAZ Plus Artikel Was passiert mit Schrottautos? : Einfach stehengelassen

Auf Frankfurts Straßen stehen ein paar Tausend nicht zugelassene Fahrzeuge, darunter manches Schrottauto. Den letzten Halter zu ermitteln, ist oft gar nicht so einfach. An wem bleiben die Kosten hängen?

Der Lack ganz stumpf, die Scheiben staubig, vertrocknete Lindenblüten auf der Motorhaube und dem Kofferraum: Die dunkelblaue Mercedes-Limousine, die in einer ruhigen Wohnstraße im Frankfurter Westend am Straßenrand steht, hat gut und gerne 25 Jahre auf dem Buckel. Und sie muss hier schon eine ganze Weile stehen. Das Auto trägt zwar noch ein Nummernschild, die Zulassung aber ist inzwischen entfernt worden. Exakt 2224 nicht zugelassene Fahrzeuge sind im vergangenen Jahr auf Frankfurts Straßen gemeldet worden. Nach Angaben des Straßenverkehrsamts wurde der größte Teil davon von den Haltern irgendwann selbständig entfernt, immerhin 507 Fahrzeuge aber mussten abgeschleppt werden. Das passiert nur, wenn sonst gar nichts mehr hilft, vorangegangen ist immer ein immenser Verwaltungsaufwand. „Wir können nicht einfach abschleppen, das ist manchmal frustrierend“, berichtet Dorothee Allekotte, Abteilungsleiterin im Straßenverkehrsamt.

Schließlich sei die Fläche in der Stadt sehr knapp und Parkraum ausgesprochen begehrt: Schätzungen zufolge werden bis zu 30 Prozent des innerstädtischen Autoverkehrs allein durch parkplatzsuchende Fahrer verursacht. Grundsätzlich darf jeder sein Auto im öffentlichen Raum parken, solange es eine Zulassung hat und fahrbereit ist. Wenn ein Fahrzeug nicht mehr in Betrieb genommen werden kann, gilt es hingegen als rechtswidrig abgestellt, so regelt es das Hessische Straßengesetz.