James Dean. Das ist die Antwort. Über die Frage, was einen schönen Mann ausmacht, kann man lange diskutieren, man kann sich aber auch nur dieses Bild anschauen: volle, verwegen zur Tolle verwuschelte Haare, straffe, fast makellose Haut, sinnliche Lippen. An der markanten Kinnpartie beginnt eine klar definierte Kieferlinie, die sich dann im Halbschatten des Porträts verliert, womit zur Schönheit noch ein gewisses Geheimnis kommt. Ob James Dean wusste, was eine Jawline ist? Jedenfalls hatte er eine.

Das Schwarz-Weiß-Foto der amerikanischen Filmikone hängt neben einem Bild von Grace Kelly und Audrey Hepburn im Wartezimmer von „S-thetic“ in Frankfurt-Sachsenhausen. Die Praxis gehört zu einer Gruppe von Behandlungszentren für ästhetische Medizin mit Standorten in 13 deutschen Städten. Gegründet wurde ­„S-thetic“ 2002 vom Dermatologen und Schönheitschirurgen Afschin Fatemi. Nach wie vor seien Frauen in seiner Praxis in der Mehrzahl, sagt er. Aber der Anteil der Männer nehme zu: Anfangs habe er eher bei 10 als bei 20 Prozent gelegen, inzwischen betrage er 25 bis 35 Prozent.